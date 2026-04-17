➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de abril, según Jhan Sandoval | Foto: Composición LR

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de abril, según Jhan Sandoval | Foto: Composición LR

Conoce qué te espera en el amor, la salud y el trabajo a través del horóscopo de Jhan Sandoval para este viernes 17 de abril de 2026. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis cuentan con sus respectivas predicciones y recomendaciones para encarar el día.

¿Qué dice el horóscopo del viernes 17 de abril?

Aries: Tienes que calcular bien tus pasos. Podrías invertir tiempo o dinero en un proyecto que no asegura un gran crecimiento. En el amor, esa persona es fría y le cuesta entender tus emociones.

Tienes que calcular bien tus pasos. Podrías invertir tiempo o dinero en un proyecto que no asegura un gran crecimiento. En el amor, esa persona es fría y le cuesta entender tus emociones. Tauro: Replantea tus proyectos y no insistas en negocios o actividades que han demostrado no retribuir económicamente. En lo familiar, no des más a personas que no se lo merecen. Sé mesurado.

Replantea tus proyectos y no insistas en negocios o actividades que han demostrado no retribuir económicamente. En lo familiar, no des más a personas que no se lo merecen. Sé mesurado. Géminis: Es posible que estés confiando en una persona que consideras sabe del tema que te preocupa y, en realidad, no maneja conocimientos sólidos. No cometas errores y confía en profesionales.

Es posible que estés confiando en una persona que consideras sabe del tema que te preocupa y, en realidad, no maneja conocimientos sólidos. No cometas errores y confía en profesionales. Cáncer: Has entendido que la mejor manera de conducirte a nivel laboral es conciliar con compañeros o superiores. Pelear o imponerte no te ha llevado a nada. Un cambio de tu parte es la solución.

Has entendido que la mejor manera de conducirte a nivel laboral es conciliar con compañeros o superiores. Pelear o imponerte no te ha llevado a nada. Un cambio de tu parte es la solución. Leo: Terminan las dudas y ese tiempo de espera. Llega a tu mente las soluciones y estrategias que le darán un giro a tu situación laboral y económica. Recibirás un dinero, solo evita malgastarlo.

Terminan las dudas y ese tiempo de espera. Llega a tu mente las soluciones y estrategias que le darán un giro a tu situación laboral y económica. Recibirás un dinero, solo evita malgastarlo. Virgo: Culminas con éxito una labor que ha sido muy complicada. Habrá compensación económica y nuevas propuestas para tu crecimiento. En el amor, tu atractivo acercará nuevas personas.

Culminas con éxito una labor que ha sido muy complicada. Habrá compensación económica y nuevas propuestas para tu crecimiento. En el amor, tu atractivo acercará nuevas personas. Libra: Si la labor que realizas no está siendo rentable, es mejor buscar nuevas alternativas. No puedes estancarte ni quedarte con lo que no te conviene. En el amor, evita tentaciones o triangulaciones.

Si la labor que realizas no está siendo rentable, es mejor buscar nuevas alternativas. No puedes estancarte ni quedarte con lo que no te conviene. En el amor, evita tentaciones o triangulaciones. Escorpio: Una persona influyente te brindará el apoyo que necesitas. Será un día de éxito y realización. En el amor, no pongas tantas condiciones ni seas tan distante si realmente has perdonado.

Una persona influyente te brindará el apoyo que necesitas. Será un día de éxito y realización. En el amor, no pongas tantas condiciones ni seas tan distante si realmente has perdonado. Sagitario: Tendrás mucho trabajo, pero habrá constancia y minuciosidad de tu parte. Solo evita dudar y no permitas que personas negativas opinen sobre tu desempeño. Habrá envidia a tu alrededor.

Tendrás mucho trabajo, pero habrá constancia y minuciosidad de tu parte. Solo evita dudar y no permitas que personas negativas opinen sobre tu desempeño. Habrá envidia a tu alrededor. Capricornio: Has tenido problemas para devolver un dinero que te prestaron y es posible que la persona que espera el retorno te busque e insista en el pago. Dialoga y explica tu situación.Te entenderá.

Has tenido problemas para devolver un dinero que te prestaron y es posible que la persona que espera el retorno te busque e insista en el pago. Dialoga y explica tu situación.Te entenderá. Acuario: Tendrás que realizar una actividad que está fuera de tu agenda, implica viajar o trasladarte a distintos lugares y esto puede generarte estrés. Mantén la calma y todo lo manejarás.

Tendrás que realizar una actividad que está fuera de tu agenda, implica viajar o trasladarte a distintos lugares y esto puede generarte estrés. Mantén la calma y todo lo manejarás. Piscis: Las demoras que estás experimentado te obligan a tomar decisiones. Necesitas escoger un camino. O sigues esperando o te decides por iniciar una nueva ruta. Defínete, no te equivocarás.

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