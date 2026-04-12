Elecciones 2026: presidente José María Balcázar emitió su voto en Chiclayo
Balcázar abordó la demora en la instalación de mesas, aseverando que la ONPE se encuentra trabajando para corregir los errores logísticos.
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El presidente de la República, José María Balcázar, participó en las Elecciones Generales 2026. El mandatario acudió al Politécnico Pedro Labarthe, en la ciudad de Chiclayo, alrededor del mediodía, para emitir su voto.
Cabe señalar que Balcázar tiene 83 años, por lo que, según la ley, no está obligado a votar.
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Presidente Balcázar dio declaraciones sobre demora en la instalación de mesas de votación
Sobre la demora en la instalación de las mesas de votación, el presidente declaró que los problemas han sido atendidos adecuadamente.
“Ha habido dificultades logísticas. Es un problema de la ONPE. Entiendo que lo están corrigiendo. Han prorrogado la votación hasta las 6 de la tarde y me parece bien. No hay indicios de fraude. Si hubiese responsabilidades, estas deben asumirse. Pero lo importante es que se mantengan las condiciones legítimas para que el recambio de gobierno se realice en las mejores condiciones”, declaró.
El presidente llamó a los ciudadanos a tener paciencia y afirmó que, pese a las irregularidades, mantiene su confianza en el sistema electoral: “Lo que está en juego es la democracia. Hay que guardar la calma”, apuntó.
Además, Balcázar señaló que se quedará en la ciudad de Chiclayo para esperar los primeros resultados electorales.