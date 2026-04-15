Los involucrados serán investigados por atentado contra el derecho al sufragio | Foto: Andina

Los involucrados serán investigados por atentado contra el derecho al sufragio | Foto: Andina

Los integrantes de dos mesas de votación que abandonaron sus puestos durante el escrutinio de las actas electorales en Arequipa, en el marco de las Elecciones Generales 2026, podrían ser sancionados hasta con ocho años de pena privativa de la libertad.

Así lo indicó la fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, quien afirmó que estas personas son investigadas por el delito de atentado contra el derecho al sufragio, por lo que podrían recibir una sentencia que va desde los dos hasta los ocho años de cárcel.

TE RECOMENDAMOS ROBERTO SÁNCHEZ SUBE Y LÓPEZ ALIAGA DENUNCIA FRAUDE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Defensoría reporta casos de presunta suplantación de identidad en Arequipa y Puno durante Elecciones 2026

¿Dónde y cómo se produjo el retiro de los miembros de mesa?

Como se recuerda, los comicios se realizaron el domingo 12 de abril, pero en varios casos la jornada se extendió hasta pasada la medianoche, debido al escrutinio de los resultados, que implicó el proceso oficial de recuento, verificación y consolidado de los votos.

En ese contexto, la madrugada del 13 de abril se reportó el abandono del personal a cargo de la mesa N° 007587 en el colegio San Juan Bautista de la Salle, en el distrito de Yanahuara; y de la mesa N° 005923 en la institución educativa Romeo Luna Victoria, en Cerro Colorado.

Según información de los coordinadores de local de la ONPE, en uno de los casos el escrutinio llegó hasta el conteo presidencial y de senadores a escala nacional; mientras que en el otro, el proceso llegó hasta la etapa de diputados. Luego, entre las 5.00 a. m. y 6.00 a. m., los miembros de mesa se retiraron, comunicando que iban a los servicios higiénicos o a tomar agua, pero no retornaron. Ambos casos serán investigados preliminarmente por 30 días.

Incidentes durante las elecciones en Arequipa

Además de los hechos anteriores, la fiscal Cordero precisó que durante el proceso electoral en la región se registraron otras nueve incidencias con relevancia penal que ameritaron la presencia del Ministerio Público.

Siete de ellos corresponden a la realización de propaganda electoral en diversas modalidades; y uno fue propiciado por un ciudadano que rompió su voto y lo depositó en el ánfora vociferando frases. El sujeto será investigado por atentado al derecho de sufragio.

A esto se sumó una denuncia por delito de suplantación en el colegio Santa Rosa de Lima, en el distrito de Alto Selva Alegre. Sobre este caso, la representante de la Fiscalía señaló que trataría de una confusión debido a que una persona firmó en un espacio del acta de votación que no le correspondía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.