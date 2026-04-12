Elecciones 2026: ¿Qué pasará con las más de 360.000 personas que no votaron porque no abrió el local y mesa de votación?

Las Elecciones Generales 2026 se desarrollaron en medio de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las demoras para abrir los locales de votación e instalar las mesas de sufragio. Según el Centro de Soporte de la ONPE, 211 mesas no se instalaron en 15 sedes y 363.000 ciudadanos no pudieron ejercer su derecho a voto.

En ese sentido, el titular de la entidad, Piero Corvetto, aseguró que ninguno de los ciudadanos afectados deberá pagar la multa establecida por no haber votado y que realizarán los trámites necesarios para ello.

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En detalle, 15 locales de votación en Lima abrieron porque no llegó el material electoral. Estos están ubicados en San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (5).

"No nos hemos pronunciado antes respecto de este tema. Sacamos una nota de prensa temprano advirtiendo los problemas que estábamos teniendo porque nuestro compromiso era sacar adelante la elección. A pesar de nuestros problemas de despliegue de material, nosotros hemos seguido cargando material durante la madrugada y durante la mañana en el interés de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre en cada uno de los locales de votación", expresó Corvetto.

"Quiero decirles también y pedirles disculpas también a los electores de Lima Sur y Lima Oeste, fundamentalmente a los cuales pudimos entregarles material en el transcurso de la mañana, pero que terminamos perjudicando en sus tiempos, haciéndolos esperar mucho más de lo que nosotros hubiéramos deseado", agregó.

JNE anuncia ampliación del horario de votación

Horas más tarde, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció sobre las deficiencias al momento de la entrega del material electoral. El Pleno encabezado por Roberto Burneo anunció que los horarios de instalación de las mesas de sufragio a las que no les llegó el material electoral se ampliarán hasta el lunes 13 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Asimismo, el plazo para votación se extenderá hasta las 6 de la tarde del mismo día. Estas mesas se ubican en Orlando en Florida y Patterson en New Jersey de Estados Unidos y en Lima.

Además, el JNE solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que brinde las facilidades del caso para que, a través del Ministerio de Educación, la ONPE instale las mesas de sufragio. De igual manera, se pidió el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas para resguardar el proceso electoral.

Es decir, las personas que no votaron y que no ejercieron como miembros de mesa deberán acudir a sus locales para formar parte del proceso electoral y cumplir con su función pública.