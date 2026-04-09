La última vez que Maroon 5 se presentó en Perú fue en 2017. Concierto en 2026 será en el Estadio Nacional. | Foto: composición LR/Jazmin Ceras/Interscope Records

La última vez que Maroon 5 se presentó en Perú fue en 2017. Concierto en 2026 será en el Estadio Nacional. | Foto: composición LR/Jazmin Ceras/Interscope Records

La banda estadounidense Maroon 5 confirma su regreso a Lima en agosto de 2026 con un imperdible concierto. El grupo liderado por Adam Levine volverá a encontrarse con el público peruano en el Estadio Nacional, escenario que ya los recibió en 2017 y que ahora será testigo de su nueva gira mundial.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores no solo por la oportunidad de escuchar sus clásicos que marcaron su carrera, como ‘Sunday Morning’ y ‘Moves Like Jagger’, sino también por la presentación de su más reciente producción, ‘Love Is Like’.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Maroon 5 en Perú 2026?

Maroon 5 ofrecerá un único show en Lima el lunes 31 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional. La presentación forma parte de su gira ‘Love Is Like’, con la que la banda busca reconectar con sus raíces musicales y acercarse al sonido que los catapultó a la fama a inicios de los 2000.

Será la tercera vez que el grupo se presente en Perú. La primera ocurrió en 2012, en la Explanada del Estadio Monumental, y la segunda en 2017, en el mismo Estadio Nacional. Ambos shows reunieron a miles de fanáticos y marcaron momentos memorables en la historia de los conciertos internacionales en Lima.

La banda Maroon 5 es liderada por el cantante Adam Levine. Foto: Interscope Records

¿Cuándo y a qué hora inicia la preventa de Maroon 5 en Perú?

La preventa de entradas de Maroon 5 para su show en Perú se realizará desde las 10.00 a. m. del miércoles 15 hasta el jueves 16 de abril, a través de la web de Teleticket. Durante esos días, los asistentes podrán acceder a un 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Se espera una alta demanda de los tickets, por lo que es recomendable adquirirlos con anticipación para no perderse este concierto, que promete brillar en la agenda de eventos internacionales de Lima en 2026.

Maroon 5 vuelve a Perú: qué más debes saber del concierto

El repertorio de Maroon 5 en Perú 2026 incluirá los grandes éxitos que han marcado la trayectoria de la agrupación estadounidense, como ‘Payphone’, ‘Sugar’, ‘Girls Like You’, ‘Moves Like Jagger’, ‘This Love’ y ‘Sunday Morning’. Además, presentarán nuevas canciones de su disco ‘Love Is Like’, descrito por el líder y vocalista Adam Levine como un regreso al estilo que los caracterizó en sus primeros años.

La banda, ganadora de tres premios Grammy, sigue vigente en la industria musical gracias a su capacidad de reinventarse y conectar con distintas generaciones. Con este concierto, Maroon 5 promete una noche inolvidable para los fans peruanos, quienes volverán a vibrar con una de las bandas más influyentes del pop rock mundial.