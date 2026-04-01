Jóvenes voluntarios inician labores en órganos jurisdiccionales y administrativos
Veinticinco jóvenes se suman al programa de voluntariado 2026 en la Corte Superior de Justicia de Sullana. La presentación fue encabezada por el presidente Yone Pedro Li Córdova.
Tras haber culminado el proceso de selección del programa de voluntariado 2026, 25 jóvenes se han incorporado a la Corte Superior de Justicia de Sullana.
La bienvenida estuvo a cargo del presidente Yone Pedro Li Córdova, quien mencionó que durante su estadía en los diferentes juzgados, podrán aprender cómo se desarrollan los procesos judiciales y cómo realizan su labor las dependencias administrativas.
También participaron de la actividad el administrador distrital, Reynaldo José Elías Silva y la jefa de Personal, Alessandra Ramírez Saavedra.