Jóvenes voluntarios inician labores en órganos jurisdiccionales y administrativos

Los nuevos voluntarios tendrán la oportunidad de aprender sobre el desarrollo de procesos judiciales. Fuente: Difusión.

Los nuevos voluntarios tendrán la oportunidad de aprender sobre el desarrollo de procesos judiciales. Fuente: Difusión.

Tras haber culminado el proceso de selección del programa de voluntariado 2026, 25 jóvenes se han incorporado a la Corte Superior de Justicia de Sullana.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente Yone Pedro Li Córdova, quien mencionó que durante su estadía en los diferentes juzgados, podrán aprender cómo se desarrollan los procesos judiciales y cómo realizan su labor las dependencias administrativas.

También participaron de la actividad el administrador distrital, Reynaldo José Elías Silva y la jefa de Personal, Alessandra Ramírez Saavedra.