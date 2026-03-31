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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 31 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 31 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 31 de marzo. | Foto: La República
Lee el horóscopo de hoy, 31 de marzo. | Foto: La República | Foto: La República

Este martes 31 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo del lunes 31 de marzo?

  • Aries: Has asumido que los procesos que tienes al frente no pueden acelerarse y no servirá de nada intentar presionar. Este tiempo de espera te ayudará a corregir errores y mejorar los resultados.
  • Tauro: Tus ideas serán inteligentes y al llevarlas a la práctica te permitirán acelerar procesos que parecían detenidos. Tu capacidad de convencimiento resaltará. Hoy cierras acuerdos muy convenientes.
  • Géminis: El haberte cruzado con algunos inconvenientes o problemas no debe de quitarte los ánimos y hacer que pierdas el interés por tus proyectos. Mantén la constancia y todo lo podrás superar. 
  • Cáncer: Personas poco transparentes se acercarán para obtener de ti información confidencial. Sé prudente y mantén en reserva aquellas cosas que te confiaron tus aliados. Los enemigos te rodean. 
  • Leo: No sabes qué camino tomar a nivel laboral. Esta contradicción aumentaría si escuchas consejos de otras personas. Es el momento de alejarte para reflexionar sin permitir que otros influyan. 
  • Virgo: Una persona que quiere dejarte mal parado criticará la gestión que realizas. No te conviene enfrentar o generar polémica por esta situación. Deja pasar y demuestra en silencio tu capacidad. 
  • Libra: Sientes que has cometido un error que puede tener muchas consecuencias a nivel laboral. Mantén la calma, todo se irá resolviendo y volverás a tener el control de tu gestión. Evita desesperarte. 
  • Escorpio: No subestimes las ideas de un compañero que aparenta tener menos experiencia. Sumar distintos puntos de vista te ayudará a perfeccionar tus planes y ejecutarlos de manera exitosa. 
  • Sagitario: Pueden perder la concentración en tu labor debido a temas de tipo personal que no estás resolviendo. Dale a cada espacio lugar y no pierdas la atención en tu gestión. Evitarás equivocarte. 
  • Capricornio: No te lamentes por esa pérdida laboral o económica y contempla las nuevas alternativas que tienes para tu crecimiento. Aferrarte a lo que has perdido no resuelve tu situación. 
  • Acuario: Has convocado a las personas correctas y ahora empezarás a ver los resultados del buen trabajo en equipo. Llega un tiempo de crecimiento. En el amor, tu pareja buscará disculparse. Escúchala.
  • Piscis: Una persona que tiene más experiencia que tú te dará consejos y salidas inteligentes a tus problemas. Toma en cuenta sus sugerencias y superarás esa situación que hace mucho vienes afrontando.
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