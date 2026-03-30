➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de marzo, según Jhan Sandoval

Este domingo 30 de marzo del 2026, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

Aries: Cuidado con idealizar proyectos o inversiones que no serían favorables. No muevas dinero si no te asesoras, de lo contrario podrías arrepentirte. En el amor, esa persona se volverá a comunicar.

Tauro: Te incomoda que algunos proyectos sigan estancados y reclamarás a las personas involucradas por la mala gestión. No te conviene discutir y haz lo posible por llegar a un buen acuerdo.

Géminis: Una amistad encontrará una salida inteligente a ese problema que pensaste jamás superarías. Todo empieza a encaminarse a tu favor. En el amor, esa persona es evasiva. No la presiones.

Cáncer: Culminarás exitosamente una gestión que te habían encomendado. Asumirás retos mayores, solo evita sumar a tu equipo personas poco confiables. Sé exigente al escoger a tus colaboradores .

Leo: Alguien que aparenta poca experiencia te dará sugerencias inteligentes y muy acertadas. Hoy incorporarás métodos y estrategias que serán muy favorables. En el amor, surge la reconciliación.

Virgo: Te sientes agotado de las exigencias de un superior. Céntrate en tu labor y no permitas que el ambiente a tu alrededor influya en tu desempeño. Recibirás apoyo por parte de tus compañeros .

Libra: Pasas por un momento complicado, pero no te conviene solicitar favores a esa persona que sabes se cobrará el doble de cada ayuda que pueda brindarte. No te compliques y trata de esperar .

Escorpio: Ese dinero que perdiste lo empiezas a recuperar, pero por otras fuentes o vías. En el amor, no te aferres a esa relación que sabes no te conduce a nada. Es tiempo de cerrar ciclos y avanzar .

Sagitario: El estrés laboral te hace perder la paciencia ante cualquier interrupción, por más mínima que sea. Ha llegado el momento de descansar y desconectarte. Necesitas recuperar fuerzas .

Capricornio: Una persona que conoce de tus talentos te convocará para hacerte parte de un proyecto rentable. Acepta la oferta. En el amor, se liman las asperezas y vuelve la armonía a tu relación .

Acuario: Las tensiones entre tú y ese superior continúan. Tienes que resolver esas diferencias, de lo contrario podrías notar poca colaboración de su parte. En el amor, no debes de guardar rencores .