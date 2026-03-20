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Derrumbe deja sin agua a colegios y afecta a más de 60 familias de comunidad de Amazonas: "Defensa Civil no viene"

El bloqueo de una quebrada generó un embalse inestable que amenaza con desbordarse. Denuncian que las autoridades no se han presentado en la zona.

Un deslizamiento de tierra en la comunidad nativa de Tsawantus, Amazonas, ha dejado a más de 60 familias sin acceso a agua potable tras intensas lluvias. La quebrada de Canga presenta un peligroso embalse.
Un deslizamiento de tierra en la comunidad nativa de Tsawantus, Amazonas, ha dejado a más de 60 familias sin acceso a agua potable tras intensas lluvias. La quebrada de Canga presenta un peligroso embalse. | Difusión

Un huaico registrado tras dos días de intensas lluvias en la región Amazonas ha dejado sin acceso a agua potable a la comunidad nativa de Tsawantus y ha generado la formación de un peligroso embalse en la quebrada de Canga, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui.

El derrumbe, que comenzó el último lunes, fue causado por el desprendimiento de al menos dos cerros que bloqueó completamente el cauce natural. Esto ha generado una acumulación grave que podría rebasarse en cualquier momento e inundar viviendas, chacras y vías de acceso.

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No pueden cocinar ni atenderse

Además del riesgo inminente, más de 60 familias se han quedado sin agua potable debido a la contaminación generada por el deslizamiento de tierra. La situación afecta especialmente a los niños, ya que las escuelas de nivel inicial y primaria de la zona han quedado sin condiciones mínimas de salubridad. Los pobladores también señalan que no pueden preparar alimentos.

El director de la I.E.P. N.º 16964 de Tsawantus, Delfín Ugkum Sejekam, señaló a La República que la emergencia fue reportada oportunamente. "Desde el lunes comenzó el derrumbe. Avisé con fotos y videos, pero hasta ahora Defensa Civil no ha acudido", afirmó.

Un docente de la comunidad advirtió que la población evalúa abandonar sus viviendas cercanas al río ante el riesgo de un posible desborde. "La gente quiere salir y levantar campamentos en zonas más seguras para proteger sus vidas", indicó.

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Exigen presencia del Gobierno

Frente a este escenario, los pobladores solicitan ayuda urgente con materiales como calaminas, carpas, triplay, baldes, tanques elevados y tuberías para habilitar espacios temporales y restablecer el acceso a servicios. También señalaron que cuentan con un helipuerto que podría facilitar el traslado de ayuda humanitaria.

A pesar de los reiterados pedidos y el envío de un memorial a las autoridades regionales y nacionales, denuncian que no han recibido atención. "Estamos en estado de abandono. Nadie se ha presentado", alertaron.

Ante la posibilidad de un colapso que afecte a la población, exigen la intervención inmediata de las entidades del Estado para evitar una posible tragedia en esta zona de la Amazonía peruana.

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