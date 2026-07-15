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Política

Fuerza Popular de Keiko Fujimori convirtió entrega de credenciales en un mitin político

Lo que debía ser una ceremonia de entrega de credenciales terminó entre consignas, arengas y celebraciones de simpatizantes fujimoristas, dentro y fuera del local del JNE, lo que generó críticas por el uso de un acto oficial.

Fujimori dio discurso durante entrega de credenciales | Foto: Carlos Félix/URPI-LR
Fujimori dio discurso durante entrega de credenciales | Foto: Carlos Félix/URPI-LR
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La ceremonia de entrega de credenciales a Keiko Fujimori, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pasó de ser un acto protocolar a un mitin político en menos de lo que muchos esperaban. Durante el momento en que Fujimori y sus vicepresidentes, Miguel Ángel Torres y Luis Galarreta, recibieron sus credenciales, los simpatizantes fujimoristas presentes lanzaron fuertes vítores que interrumpieron por breves instantes el desarrollo de la ceremonia.

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Tras recibir su credencial como presidenta electa, Fujimori ofreció un discurso que fue constantemente acompañado por las arengas de los asistentes. En cada pausa se escucharon gritos como '¡Sí se pudo!', '¡Fujimori presente!' y otras consignas, lo que cambió el tono protocolar que había caracterizado el evento hasta ese momento.

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El bullicio también fue protagonizado por figuras ajenas a las filas tradicionales del fujimorismo, pero que en los últimos años han mostrado cercanía con ese movimiento. Una de ellas fue el cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, quien contribuyó al desorden al gritar: '¡Melcochita siempre estará contigo, Keiko!'. Otras figuras del fujimorismo también estuvieron presentes, como Fernando Rospigliosi y Martha Moyano, entre otras.

Asimismo, simpatizantes llegados desde distintas regiones del país lanzaron arengas durante la ceremonia. Poco antes de concluir el acto, uno de los asistentes gritó '¡Huancavelica presente!'. Incluso, durante la fotografía oficial, el moderador tuvo que pedir orden para evitar que la algarabía continuara.

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También celebraron en los exteriores

Las celebraciones fujimoristas continuaron una vez finalizada la ceremonia. A la salida del evento, la organización improvisó un estrado para prolongar las actividades proselitistas. Desde allí, Keiko Fujimori ofreció un breve mensaje junto a sus vicepresidentes, mientras sus simpatizantes continuaban celebrando.

'Ha sido y es un gran impulso para mí. Gracias a todos ustedes porque nunca se rindieron y siempre estuvieron a mi lado. Después de tantos años de recorrer nuestro país, de escuchar, abrazar, sentir y conocer las necesidades que existen, hoy sabemos que el Perú tiene muchos recursos', manifestó a la salida del JNE.

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Durante el discurso de Fujimori a las afueras del local, se registró un enfrentamiento breve entre dos simpatizantes del fujimorismo.

Críticas por la entrega de credenciales

La ceremonia tampoco estuvo exenta de cuestionamientos. La periodista Rosa María Palacios consideró inadecuado que un acto oficial organizado por el JNE adquiriera características propias de un evento partidario.

“Sorprende que en un acto protocolar, organizado y pagado por el JNE, se convierta en un mitín partidario de Fuerza Popular de celebración del triunfo. Además de a la huachafería (para el lucimiento personal de Burneo), habría que bajarle el tono a la sobonería", escribió en X.

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El analista político Juan de la Puente también cuestionó el desarrollo de la ceremonia y sostuvo que el acto incorporó elementos propios de una investidura presidencial.

“Continúa la deriva del JNE. A la lamentable e inconstitucional aceptación del capricho de RLA suma un acto de entrega de credenciales parecido a una investidura o entronización. Innecesario, sobreactuado y frívolo; especialmente si se dice que escasean recursos económicos", publicó en la misma red social.

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