La cartelera de julio en Perú se refresca con 'El gran viaje' (Dandelion’s Odyssey), un filme animado que se estrena el 23 de julio de 2025, tras su éxito en festivales de cine. Fotos: difusión

La cartelera de julio en Perú se refresca con 'El gran viaje' (Dandelion’s Odyssey), un filme animado que se estrena el 23 de julio de 2025, tras su éxito en festivales de cine. Fotos: difusión

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La cartelera de julio se renueva con nuevas películas. Una de ellas es 'El gran viaje' ('Dandelion’s Odyssey'), considerada una de las propuestas más originales del año. Luego de cosechar elogios en festivales de cine de gran prestigio, este filme animado llegará a los cines peruanos el próximo 23 de julio, distribuido por Cinetopia.

La historia de 'El gran viaje' plantea un escenario posapocalíptico en el que cuatro semillas de diente de león sobreviven a la destrucción de la Tierra provocada por explosiones nucleares. Impulsadas hacia el espacio, inician una travesía en busca de un nuevo planeta donde puedan asegurar la continuidad de su especie.

'El gran viaje' llega a los cines peruanos tras su éxito en festivales

La producción inició su circuito internacional en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el Premio FIPRESCI. Ese mismo año también formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, donde fue distinguida con el Premio Paul Grimault por su innovadora propuesta visual.

La directora Momoko Seto contó que, antes de realizar 'El gran viaje', desarrolló la serie de cortometrajes 'Planet', un proyecto centrado en las posibilidades narrativas de organismos y microorganismos mediante la animación. Para esta nueva producción, la cineasta y su equipo realizaron un amplio trabajo de investigación científica y visual, con filmaciones en Japón, Islandia y diversas localidades de Francia.

Trama y propuesta de 'El gran viaje'

Apoyada en una extraordinaria combinación de animación digital, fotografía time-lapse y diseño sonoro inmersivo, 'El gran viaje' invita al espectador a observar el mundo desde una perspectiva completamente nueva. A medida que las semillas atraviesan planetas desconocidos, se enfrentan a fenómenos naturales extremos, criaturas y paisajes tan fascinantes como hostiles, en una historia que aborda temáticas como la cooperación y la resiliencia de una naturaleza que persiste incluso después del apocalipsis.

Con una propuesta estética impactante y un fuerte mensaje ambiental, 'El gran viaje' se presenta como una fábula ecológica que invita al espectador a reflexionar sobre la supervivencia, la transformación y la fortaleza de la naturaleza. Su ambiciosa puesta en escena y la originalidad de su historia la convierten en una experiencia cinematográfica capaz de conquistar tanto al público infantil como al adulto.