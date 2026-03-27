Darán todos los beneficios de ley para familiares del escolta del Ministro de Defensa

Un impactante hecho sacudió a las fuerzas armadas la mañana de este sábado: Jaime David Nieto Rojas, escolta del ministro de Defensa murió tras chocar su motocicleta con una camioneta cuando abría paso al vehículo del funcionario del Estado, el mismo día de su cumpleaños. El fatal accidente sucedió alrededor de las 10.00 de la mañana, en La Victoria.

La noticia sacudió a sus compañeros de este técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú y a toda su familia, que lo despidió con mensajes conmovedores en las redes sociales.

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“Qué dolor que dejaste Jaimito, te voy a extrañar. Siempre en mi corazón y en mi recuerdo”, escribió una de sus sobrinas junto a una foto que lo muestra con el uniforme de la naval.

Otros familiares sumaron palabras de despedida en los comentarios: “Te voy a extrañar Jaime”, “descansa en paz sobrino”.

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El mensaje más desgarrador llegó de otra de sus tías, que expresó: “Hoy hay mucho dolor en mi corazón y mi alma llora de tristeza por tu partida”, escribió junto a emojis de llanto, una paloma y una cinta negra de duelo.

Esta tarde el Ministerio de Defensa expresó su pesar ante lo ocurrido mediante un comunicado y destacó la trayectoria de quien se desempeñaba como uno de sus escoltas.

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, expresó su pésame a los familiares y a la viuda de Jaime Nieto, quien falleció durante un desplazamiento de la comitiva oficial.

Durante el velorio, el ministro Carlos Díaz resaltó la impecable trayectoria y años de servicio de Jaime Nieto, quien siempre se desempeñó con profesionalismo y vocación de servicio en las labores de seguridad de altas autoridades.

También manifestó la plena garantía de acceso a todos los beneficios de ley para los familiares, así como el acompañamiento integral y la asesoría legal necesaria durante este difícil proceso que se viene investigando para el esclarecimiento de los hechos.

El titular del sector Defensa acudió acompañado del comandante general de la Marina de Guerra, Almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, y otras altas autoridades de la institución naval, entre oficiales, suboficiales, técnicos para darle el último adiós.