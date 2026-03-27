HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Darán todos los beneficios de ley para familiares del escolta del Ministro de Defensa

Técnico de primera AP, Jaime Nieto Rojas murió tras chocar su motocicleta con una camioneta cuando abría paso al vehículo del funcionario del Estado Carlos Díaz Dañino. Compañeros y familiares le rinden honores fúnebres.

Compañeros rinden honores a técnico fallecido en La Victoria.
Compañeros rinden honores a técnico fallecido en La Victoria.

Un impactante hecho sacudió a las fuerzas armadas la mañana de este sábado: Jaime David Nieto Rojas, escolta del ministro de Defensa murió tras chocar su motocicleta con una camioneta cuando abría paso al vehículo del funcionario del Estado, el mismo día de su cumpleaños. El fatal accidente sucedió alrededor de las 10.00 de la mañana, en La Victoria.

La noticia sacudió a sus compañeros de este técnico de primera de la Marina de Guerra del Perú y a toda su familia, que lo despidió con mensajes conmovedores en las redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

“Qué dolor que dejaste Jaimito, te voy a extrañar. Siempre en mi corazón y en mi recuerdo”, escribió una de sus sobrinas junto a una foto que lo muestra con el uniforme de la naval.

Otros familiares sumaron palabras de despedida en los comentarios: “Te voy a extrañar Jaime”, “descansa en paz sobrino”.

PUEDES VER: Madre pide ayuda para costear operación de su hija tras accidente en moto: chofer sigue libre y no asume gastos

El mensaje más desgarrador llegó de otra de sus tías, que expresó: “Hoy hay mucho dolor en mi corazón y mi alma llora de tristeza por tu partida”, escribió junto a emojis de llanto, una paloma y una cinta negra de duelo.

Esta tarde el Ministerio de Defensa expresó su pesar ante lo ocurrido mediante un comunicado y destacó la trayectoria de quien se desempeñaba como uno de sus escoltas.

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, expresó su pésame a los familiares y a la viuda de Jaime Nieto, quien falleció durante un desplazamiento de la comitiva oficial.

Durante el velorio, el ministro Carlos Díaz resaltó la impecable trayectoria y años de servicio de Jaime Nieto, quien siempre se desempeñó con profesionalismo y vocación de servicio en las labores de seguridad de altas autoridades.

También manifestó la plena garantía de acceso a todos los beneficios de ley para los familiares, así como el acompañamiento integral y la asesoría legal necesaria durante este difícil proceso que se viene investigando para el esclarecimiento de los hechos.

El titular del sector Defensa acudió acompañado del comandante general de la Marina de Guerra, Almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, y otras altas autoridades de la institución naval, entre oficiales, suboficiales, técnicos para darle el último adiós.

Notas relacionadas
Motociclista pierde la vida tras chocar contra una camión cerca del puente Atocongo

Motociclista pierde la vida tras chocar contra una camión cerca del puente Atocongo

LEER MÁS
Familia de vendedor atropellado por cadete de la Marina exige justicia tras quedar en libertad: joven admitió que estaba ebrio

Familia de vendedor atropellado por cadete de la Marina exige justicia tras quedar en libertad: joven admitió que estaba ebrio

LEER MÁS
Trece personas fallecidas deja choque entre miniván y tráiler en carretera Arequipa-Puno

Trece personas fallecidas deja choque entre miniván y tráiler en carretera Arequipa-Puno

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Imágenes captan a sujeto que abandonó a joven estilista en SJM antes de que sea hallado sin vida tras salir de discoteca

Imágenes captan a sujeto que abandonó a joven estilista en SJM antes de que sea hallado sin vida tras salir de discoteca

LEER MÁS
Adolescente de 15 años sube a bus ‘Los Chinos’ en Puente Piedra y desaparece: madre pide apoyo para encontrarla

Adolescente de 15 años sube a bus ‘Los Chinos’ en Puente Piedra y desaparece: madre pide apoyo para encontrarla

LEER MÁS
Trabajadores pierden S/40.000 que habían sacado del banco tras olvidar morral con dinero en restaurante de Trujillo

Trabajadores pierden S/40.000 que habían sacado del banco tras olvidar morral con dinero en restaurante de Trujillo

LEER MÁS
Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

Teleférico de Miraflores: estaciones ya están listas y entraría en funcionamiento en 7 semanas

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS
Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

Intentan asesinar a hombre internado en UCI en Trujillo: trabajador habría dejado entrar a sicario

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Sociedad

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala luego de que el PJ declaró infundada suspensión de su condena: "Se me ha negado la posibilidad de defenderme"

Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara: candidatos presidenciales se vuelven a enfrentar en la quinta fecha de debate

Tomás Gálvez alerta que el Ministerio Público podría cerrar oficinas ante falta de presupuesto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025