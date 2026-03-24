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Menor de 4 años muere tras quedar atrapado en incendio dentro de vivienda en el Callao

Los bomberos trabajaron durante horas para controlar el siniestro; sin embargo, no se pudo salvar la vida del niño. El fatal hecho se habría originado por un corto circuito, según informaron las autoridades locales.

La emergencia afectó viviendas de material rústico ubicadas en una quinta.
La emergencia afectó viviendas de material rústico ubicadas en una quinta. | Foto: Difusión

Un incendio registrado la tarde de este martes 24 de marzo en el Callao acabó con la vida de un niño de tan solo cuatro años de edad. El siniestro se reportó en una quinta ubicada en la cuadra seis del jirón Loreto y afectó viviendas construidas con material rústico.

Hasta el lugar, llegaron miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, así como de la municipalidad y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), quienes trabajaron durante horas para controlar la emergencia.

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Una víctima mortal

El deceso del menor fue confirmado por Larry Lynch, representante de la Subgerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre Municipalidad Provincial del Callao. “Primero apagamos el incendio y luego se hizo la remoción de escombros. Por eso, entró personal municipal y junto con los bomberos, han encontrado el cuerpo que indicaban que faltaban”, señaló a los medios locales.

Según el funcionario, el fuego se habría iniciado a raíz de un cortocircuito y terminó calcinando dos habitaciones de 3×4 metros. En uno de estos espacios —el que estaba ubicado más al fondo— fue hallado el menor, sobre quien cayeron los restos del altillo de la vivienda, precisó.

Comunícate ante incendios

Si te encuentras en una emergencia similar, puedes contactarte inmediatamente con los bomberos marcando el 116. Este número es gratuito, nacional y opera las 24 horas. También puedes llamar a la Policía Nacional (105) para seguridad y al SAMU (106) para emergencias médicas.

Las autoridades recomiendan mantener la calma y proporcionar la dirección exacta con avenidas principales y referencias. Además, piden a la población no intentar combatir incendios de gran magnitud por su cuenta, pues podrían poner en riesgo su integridad.

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