Midis publica nuevo padrón del programa Contigo: consulta si eres beneficiario de la pensión de S/300

El programa busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en situación de pobreza. | Foto: Midis / Programa Contigo

El programa busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en situación de pobreza. | Foto: Midis / Programa Contigo

El Programa Nacional Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) publicó el padrón II-2026, correspondiente a los meses de marzo y abril. La lista incluye a los más de 142.000 usuarios que podrán acceder al pago de la pensión no contributiva de S/300 desde este viernes 27 de marzo.

El retiro del subsidio, dirigido a personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema, podrá realizarse a través de las agencias del Banco de la Nación y en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) habilitados en todo el país.

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¿Cómo verificar si eres beneficiario del programa Contigo?

Según la entidad, los ciudadanos pueden consultar su inclusión ingresando al padrón, a través de la página web de la iniciativa. También está disponible la atención telefónica, llamando al (01) 644 9006, opción 1, en el horario de 8.30 a. m. a 5.30 p. m.

Otra manera de comprobar su incorporación es de manera presencial. La atención para esos casos será en la sede institucional, en la avenida Guillermo Prescott 490, en San Isidro, así como en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de cada distrito.

¿Cuándo se cancelarán las otras pensiones del programa Contigo?

Este es segundo desembolso del año. El primero se adelantó en febrero, a fin de asegurar el cobro oportuno debido a la emergencia por las intensas lluvias que afectan a diversas regiones del país.

De acuerdo con el cronograma regular, los próximos pagos se realizarán de la siguiente manera:

Padrón III (mayo-junio): 19 de junio

Padrón IV (julio-agosto): 21 de agosto

Padrón V (septiembre-octubre): 23 de octubre

Padrón VI (noviembre-diciembre): 4 de diciembre

Cada uno de estos padrones se aprueba tras un proceso administrativo que incluye la validación de datos y la emisión de la resolución correspondiente.

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