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Oleaje anómalo en el litoral peruano: Marina de Guerra emite alerta del 25 al 30 de marzo

El fenómeno alcanzaría condiciones moderadas en determinados días, según la institución. Ante ello, recomiendan a la población costera y trabajadores tomar precauciones y adoptar medidas de protección.

La presencia de este fenómeno se registrará a lo largo de todo el litoral peruano.
La presencia de este fenómeno se registrará a lo largo de todo el litoral peruano. | Composición LR / Difusión

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, emitió una alerta que advierte sobre la ocurrencia de oleajes anómalos en el litoral peruano durante los próximos días.

De acuerdo con el Aviso Especial N° 11-26, este fenómeno se presentará del 25 al 30 de marzo y alcanzará intensidades moderadas, lo que significa que el mar podría registrar alturas de olas de hasta el doble de sus condiciones normales.

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Presencia del evento según la zona costera

En el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona a Tacna) se espera el arribo de oleaje ligero del suroeste, desde la madrugada del miércoles 25, con un aumento a niveles moderados en la mañana del viernes 27 y una disminución a su estado inicial en la noche del domingo 29 de marzo.

Para el sector centro, se anticipan dos escenarios: uno que va desde el sur de Salaverry hasta el Callao, donde se esperan olas ligeras desde la mañana del viernes 27, que se elevarán a moderadas desde las primeras horas del domingo 29 y perderán fuerza esa misma noche. El otro punto abarca el sur del Callao hasta San Juan de Marcona, en el cual se prevé oleaje ligero del suroeste desde el miércoles 25, con incrementos en la mañana del viernes 27 y caídas a ligera magnitud en la tarde del domingo 29.

Por último, en la parte norte (zona de Tumbes a Salaverry) se pronostica oleaje ligero proveniente del suroeste, desde la mañana del viernes 27, con una subida a moderado en la madrugada del domingo 29 y una reducción a condiciones ligeras en la mañana del lunes 30 de marzo.

Aviso de la Marina de Guerra del Perú

Aviso de la Marina de Guerra del Perú

Recomendaciones ante alerta de oleajes anómalos

La institución marítima precisó que el fenómeno afectaría principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas con orientación suroeste. En ese sentido, sugirió a la población costera y a las personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreación a tomar las medidas de seguridad y protección pertinentes para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. Además, exhortó a seguir las disposiciones de las Capitanías del Puerto y autoridades competentes.

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