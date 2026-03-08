Guerra entre Estados Unidos e Iran: Perú evacúa a 26 ciudadanos tras escalada bélica en Medio Oriente

Más de 5.000 peruanos se encuentran atrapados en la guerra en Medio Oriente tras cancelación de vuelos. | Foto: composición LR/ Cancillería/ AFP

Más de 5.000 peruanos se encuentran atrapados en la guerra en Medio Oriente tras cancelación de vuelos. | Foto: composición LR/ Cancillería/ AFP

En una operación de asistencia humanitaria, la Cancillería del Perú concretó la evacuación de 26 ciudadanos peruanos que se encontraban en la zona de conflicto en Medio Oriente. La medida responde al agravamiento de las hostilidades y la creciente tensión bélica que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán.

Según informó la Cancillería a través de la red social X, el grupo de connacionales fue trasladado de manera segura fuera de las zonas de mayor riesgo. El proceso de evacuación se realizó bajo la coordinación de las misiones diplomáticas: la embajada del Perú y casas peruanas en la región y la Sección Consular en Qatar.

“Se pudo evacuar 11 peruanos desde Doha hacia Madrid. El otro grupo de 15 peruanos que estaba varado en Dubái fue evacuado por el Consulado a una zona segura en el Emirato de Sharjah. Nuestra Embajada y el Consulado los vienen asistiendo con alojamiento y alimentación”, se lee en el comunicado.

La Cancillería reiteró que las embajadas y consulados en los países limítrofes permanecen en estado de alerta para atender cualquier solicitud de asistencia adicional.

Cancillería gestionó evacuación de peruanos del Medio Oriente

Previamente a la evacuación de los 26 peruanos, el canciller Hugo de Zela dialogó telefónicamente con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, Jeque Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, para expresar su solidaridad con el pueblo emiratí y mencionó su preocupación por los connacionales tanto residentes como de tránsito que quedaron varados por la cancelación de vuelos, por lo que abordó medidas para asegurar su seguridad.

El canciller emiratí agradeció las muestras de solidaridad del titular de la Cancillería y expresó que “su Gobierno garantiza la seguridad de nuestros connacionales y cooperará para su pronta evacuación a una zona alejada de los ataques militares”.

Más de 5.000 peruanos se encuentran en el Medio Oriente

El director general de comunidades peruanas en el exterior y asuntos consulares, Pedro Bravo Carranza, informó que un total de 5.500 ciudadanos peruanos residen actualmente en los países que conforman la región de Medio Oriente, zona que atraviesa una crítica escalada de tensiones bélicas.

Según el reporte oficial de las oficinas consulares, la mayor concentración de connacionales se registra en Israel, con aproximadamente 3.100 residentes. Le siguen los Emiratos Árabes Unidos con cerca de 1.000 peruanos, mientras que el resto de la comunidad se distribuye en países como el Líbano, Jordania, Irán y otras naciones del Golfo.