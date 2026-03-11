HOYSuscripcion LR Focus

Corte de Tumbes conmemora el Día Internacional de las Juezas

La Corte Superior de Justicia de Tumbes conmemora el Día Internacional de las Juezas, reconociendo el aporte de las magistradas al sistema de justicia y su evolución histórica.

El evento incluyó un sorteo de presentes en colaboración con el Comité de Damas y el Sindicato de Trabajadores. Fuente: Difusión.

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una ceremonia de conmemoración por el Día Internacional de las Juezas, con el propósito de reconocer el aporte de las magistradas y destacar su papel en el fortalecimiento de la administración de justicia.

Durante la actividad, el Mg. Edmundo Coico Monroy presentó una reseña histórica titulada 'Rol de las mujeres en el Sistema de Justicia', en la que abordó la evolución de la participación femenina en el ámbito judicial y los avances alcanzados por las mujeres dentro del sistema de justicia a lo largo del tiempo.

En su mensaje institucional, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, resaltó la trascendencia de la labor que desempeñan las magistradas en la sociedad. “Ser jueza no es solo ejercer una alta función dentro del sistema judicial; es asumir una gran responsabilidad frente a la sociedad, actuando con sabiduría, firmeza y un compromiso inquebrantable con la verdad, la ley y la dignidad de las personas”, expresó.

Como parte de la celebración, también se realizó el sorteo de presentes entre las asistentes, actividad organizada en colaboración con el Comité de Damas y el Sindicato de Trabajadores, como un gesto de reconocimiento a la dedicación y compromiso de las juezas y servidoras judiciales.

Con esta conmemoración, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad y el reconocimiento del liderazgo de las mujeres en el sistema de justicia, destacando su aporte en la construcción de una justicia más humana, equitativa y cercana a la ciudadanía.

