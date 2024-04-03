¿Sabías que los incas tenían el cabello corto?: conoce por qué siempre se los ilustra con el pelo largo

En los libros del Perú y hasta en el Inti Raymi del Cusco, se interpreta al inca como una persona con cabello largo, lacio y medio despeinado. Sin embargo, este estereotipo, que ha trascendido durante décadas, estaría alejada de la realidad, según cuentan varios cronistas.

Si bien en las sociedades prehispánicas americanas el culto al cabello largo fue predominante, esto no sucedía en el imperio inca. En la siguiente nota, descubre por qué se les grafica erróneamente con la cabellera larga.

Los incas tenían el cabello corto

El reconocido cronista cusqueño Garcilaso nos confirma, a través de sus textos, que los incas llevaban el cabello corto. "El inca poseía el cabello corto, como si acabase de ser cortado, y que él y la nobleza se cortaban frecuentemente el cabello para tener siempre el mismo aspecto", escribió.

Además, relata que el propio gobernante inca ordenaba a la nobleza a cortarse el cabello, ni tan largo ni tan corto, a la altura de las orejas, ya que solo él se cortaba casi al ras de la nuca, muy similar al corte de un soldado actual. Esto lo hacía con el fin de lucir sus orejeras doradas y su borla colorada (corona).

La importancia del cabello corto para los incas es reafirmado con un evento contado en el libro 'Los Incas: Pueblo del Sol', de Víctor W. Von Hagen: "Cuando el jefe de armas pide permiso al Inca para matar a los españoles capturados, 'porque eran dioses falsos... de una tribu diferente', dice que 'todos deberían ser muertos, salvo tres'. Uno era un peluquero que debía salvarse 'porque al afeitar a los hombres los hace tomar un aspecto maravillosamente joven y les corta el pelo'".

Estatua del Inca Pachacútec en la plaza de Machu Picchu Pueblo. Foto: PeruRail

En cuanto a las mujeres, el cuidado era aún mayor. Ellas realizaban trenzados y adornaban sus cabelleras, especialmente en festividades y rituales religiosos.

El cronista español Pedro Cieza de León relata: "Podría haber miles de indios juntos y que por sus peinados y aderezos se podían distinguir a los distintos grupos étnicos".

¿Por qué se ilustra a los incas con el cabello largo?

Esto se debe a que el único y último inca, Atahualpa, tuvo el cabello largo. Las crónicas señalan que había perdido una oreja en un enfrentamiento en Pasto, la actual Colombia, y al ser el emperador, el hijo del Sol, no podía mostrar un defecto físico ante el pueblo, por lo que decidió dejarse crecer la cabellera.

Los incas usaban maquillaje

Un dato poco conocido y revelado en las crónicas de Garcilaso es que los incas y las mujeres se pintaban los ojos de color carmesí. "Las mozas usaban maquillaje y no se lo ponían por las mejillas, sino desde las puntas de los ojos hasta sienes con un palillo", anotó.