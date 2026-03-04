HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidenta Cecilia León Velásquez liderará Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

Por segundo año consecutivo.

Durante la juramentación, se presentó el Plan Anual de Trabajo 2026, que incluye medidas para mejorar la transparencia. Fuente: Difusión.
Durante la juramentación, se presentó el Plan Anual de Trabajo 2026, que incluye medidas para mejorar la transparencia. Fuente: Difusión.

Durante el desarrollo de la primera sesión ordinaria de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad, la titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, fue elegida por aclamación y por segundo año consecutivo como la presidenta de este equipo de trabajo que involucra a las principales instituciones públicas y privadas de la región.

Tras el anuncio de su continuidad al mando de esta comisión, la doctora Cecilia León manifestó que este año seguirá laborando para fortalecer la capacidad preventiva y sancionadora ante conductas antiéticas que se puedan generar en la Corte de La Libertad.

Asimismo, invocó a los representantes de las entidades a trabajar de manera articulada para generar estrategias e implementarlas, a fin de inhabilitar toda posibilidad de corrupción en la región, en beneficio de la colectividad.

Tenemos un equipo interno fortalecido que está en constante supervisión de la labor judicial para evitar la corrupción en nuestra institución. Este trabajo nos ha permitido posicionarnos a nivel nacional como una de las Cortes con mayor capacidad preventiva. Yo les invito a implementar el modelo de integridad, así como otras estrategias que les ayude a erradicar este mal que aqueja a nuestra sociedad”, enfatizó.

Luego de su juramentación como presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad, el secretario técnico presentó el proyecto del Plan Anual de Trabajo 2026 que regirá el accionar de este equipo en su lucha frontal contra la corrupción.

Este plan de trabajo incluye acciones de seguimiento constante de casos emblemáticos, de fortalecimiento de la transparencia y la integridad a través de la implementación del modelo de integridad, así como la capacitación en normas de control interno, y la rendición de cuentas ante la sociedad, entre otras.

Finalmente, las autoridades presentes suscribieron el Acta de Compromiso de Integridad, quedando conformada e instalada oficialmente esta comisión para el presente año.

