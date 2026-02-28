La Libertad: dos jóvenes mueren tras ataque armado en Chepén

Crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 28 de febrero. Foto: difusión.

Crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 28 de febrero. Foto: difusión.

La madrugada de este sábado, la tranquilidad de la provincia liberteña de Chepén se vio interrumpida por un doble asesinato ocurrido en un inmueble del centro poblado San Juan de Dios, en el distrito de Pacanga.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada. Según las autoridades, dos desconocidos llegaron hasta el predio donde descansaban dos jóvenes de 19 y 20 años; sin mediar palabra, les dispararon a quemarropa, para luego huir con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, miembros de criminalística de la Policía llegaron al lugar de los hechos y encontraron a las dos víctimas tendidas en el suelo con heridas de bala. Su identidad aún no ha sido confirmada.

Hay un detenido

Asimismo, los agentes del orden intervinieron a un hombre que estaba dentro de la vivienda donde ocurrió el doble crimen, con el objetivo de recopilar su versión de los hechos.

Finalmente, integrantes del Ministerio Público se hicieron presente para trasladar los cuerpos a la morgue para las diligencias de ley.