HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Sociedad

La Libertad: dos jóvenes mueren tras ataque armado en Chepén

Las víctimas son dos jóvenes de 19 y 20 años que se encontraban descansando en una vivienda al momento del atentado. La Policía intervino a un hombre que estaba dentro del predio.

Crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 28 de febrero. Foto: difusión.
Crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 28 de febrero. Foto: difusión.

La madrugada de este sábado, la tranquilidad de la provincia liberteña de Chepén se vio interrumpida por un doble asesinato ocurrido en un inmueble del centro poblado San Juan de Dios, en el distrito de Pacanga.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 4 de la madrugada. Según las autoridades, dos desconocidos llegaron hasta el predio donde descansaban dos jóvenes de 19 y 20 años; sin mediar palabra, les dispararon a quemarropa, para luego huir con rumbo desconocido.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Capturan a ‘El Cocinero’, presunto secuestrador de Los Pulpos vinculado a más de seis casos en La Libertad

lr.pe

Tras lo ocurrido, miembros de criminalística de la Policía llegaron al lugar de los hechos y encontraron a las dos víctimas tendidas en el suelo con heridas de bala. Su identidad aún no ha sido confirmada.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Hay un detenido

Asimismo, los agentes del orden intervinieron a un hombre que estaba dentro de la vivienda donde ocurrió el doble crimen, con el objetivo de recopilar su versión de los hechos.

Finalmente, integrantes del Ministerio Público se hicieron presente para trasladar los cuerpos a la morgue para las diligencias de ley.

Notas relacionadas
Cassinelli, el gigante norteño de gaseosas: ¿nació en Trujillo o en Chiclayo?

Cassinelli, el gigante norteño de gaseosas: ¿nació en Trujillo o en Chiclayo?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
Capturan a ‘El Cocinero’, presunto secuestrador de Los Pulpos vinculado a más de seis casos en La Libertad

Capturan a ‘El Cocinero’, presunto secuestrador de Los Pulpos vinculado a más de seis casos en La Libertad

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

LEER MÁS
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Libertad: dos jóvenes mueren tras ataque armado en Chepén

Alianza Lima vs UTC HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: el Gavilán juega con 10

Lluvias en Perú EN VIVO: tormentas eléctricas, crecida de ríos y más de la emergencia por El Niño Costero

Sociedad

Lluvias en Perú EN VIVO: tormentas eléctricas, crecida de ríos y más de la emergencia por El Niño Costero

Crecida de ríos pone en riesgo a varias regiones del Perú: marzo será un mes crítico, alerta Senamhi

Suboficial PNP es detenida con S/16 mil ocultos en prenda que intentaba ingresar a carceleta del penal Ancón II

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025