Presidenta de la Corte de la Libertad lidera acuerdos para el sinceramiento de la carga procesal penal

Entre los acuerdos, se programó una revisión del inventario y carga procesal hasta marzo de 2026. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, sostuvo una reunión de trabajo con los magistrados integrantes del Equipo Técnico Distrital de Implementación del Código Procesal Penal (ETI Penal), con la finalidad de adoptar acuerdos técnicos para fortalecer la gestión jurisdiccional, el aseguramiento de la calidad de la información estadística y la optimización del registro procesal en el Sistema Integrado Judicial.

Durante la sesión se resaltó el rol del ETI Penal Distrital como órgano técnico de seguimiento, monitoreo y articulación para la correcta implementación del Código Procesal Penal, así como su función en la estandarización de criterios de gestión, control de carga procesal y mejora continua del desempeño de los órganos jurisdiccionales penales.

Entre los principales acuerdos se dispuso ejecutar el sinceramiento del inventario y de la carga procesal con corte al 31 de marzo de 2026, mediante la revisión integral de las bases de datos, la validación de registros y la identificación de inconsistencias estadísticas en el Sistema Integrado Judicial.

Por otro lado, respecto al Subsistema de Extinción de Dominio, se acordó gestionar la solicitud de prórroga hasta por seis meses de los órganos jurisdiccionales especializados, a fin de garantizar la continuidad del servicio, la consolidación de su operatividad y la sostenibilidad de la carga procesal asignada.