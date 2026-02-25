Tacna: rescatan a menor de 11 años que dormía en una casa de un perro

El niño contó a los serenos que había sido regañado por su madre en casa y por eso huyó. Foto: Composición LR / Difusión

Los serenos del distrito tacneño Gregorio Albarracín, hallaron la madrugada del miércoles 25 de febrero, en el sector de la Cantera, a un menor de 11 años que dormía al interior de la casita vieja para perros. Estaba solo en la calle.

El incidente ocurrió alrededor de la 1 a.m., por el reporte de vecinos de la zona quienes afirmaron que vieron a un niño deambulando solo. El lugar tiene poco alumbrado público y está cerca al cauce del río seco, el cual es profundo y peligroso.

Al llegar, agentes de seguridad ciudadana hallaron una pequeña casa de perro, hecha con restos de madera y una calamina destartalada. En el interior estaba el infante, tapado con cartones y llevando un envase pequeño de plástico.

El menor contó a los serenos que había sido regañado por su madre en casa y por eso huyó. No pudo dar con claridad una dirección, por lo cual los serenos optaron por llevarlo al Puesto de Auxilio Rápido Alf PNP Mariano Santos Mateo.

Finalmente se ubicó la dirección de su vivienda, en la asociación. Virgen de Copacabana, donde fue entregado a su madre. Ella, una mujer de 47 años agradeció a la Policía y serenos por hallar a su hijo.