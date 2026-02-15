Caso Billetón: 35 años de prisión para tres policías por secuestro y robo de S/ 350 mil

El Poder Judicial, en adelanto de fallo, condenó a 35 años de cárcel a tres policías por los delitos de secuestro extorsivo y el robo de 350 mil soles a una próspera comerciante que fue víctima de estos malos efectivos en la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas.

Los agentes habían ejecutado en falso operativo para apoderarse de esa remesa de dinero. El operativo del denominado ‘Caso Billetón’ se concretó tras una investigación que permitió reconstruir la estructura, los roles y el liderazgo del grupo criminal, a partir de escuchas telefónicas, análisis de cámaras y pericias técnicas.

El caso cobró notoriedad el 01 de marzo del 2024, cuando los imputados, al conocer que Jenyfer Lozano Chávez transportaría esa importante suma de dinero en efectivo, planificaron y ejecutaron un falso operativo policial.



Los policías Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez y Willy Iván Cadénilla Requejo se constituyeron, a bordo de vehículos particulares, hasta las inmediaciones de la agencia de Transportes Móvil Bus.

Tras verificar que la víctima abordó el ómnibus, realizaron el seguimiento hasta el Puesto de Auxilio Rápido PNP de Achamaqui, donde intervinieron la unidad, obligaron a la víctima a descender del vehículo y la trasladaron, junto con su equipaje, a la oficina de ese PAR.

Tras revisar sus pertenencias hallaron en una maleta S/ 350.000. Con el pretexto de trasladarla a una comisaría, la secuestraron y la hicieron abordar una camioneta particular de placa M7R-808, con destino a la ciudad de Chachapoyas. En el trayecto desviaron el carro de su ruta inicial.

La mantuvieron en rehén, mientras los implicados intentaron negociar su liberación a cambio de apropiarse del dinero. Amenazaron a la víctima y su familia si denunciaban lo ocurrido.

Finalmente, la abandonaron en la vía pública con su maleta, pero sin el dinero, el cual quedó en poder de los acusados, quienes posteriormente se repartieron el monto en un inmueble facilitado por Wagner Roberto Encinas Puscán.

LA SENTENCIA

A partir de ese episodio, la pesquisa avanzó y derivó en una serie de procedimientos simultáneos en distintos puntos.

La audiencia empezó el 13 de febrero último y, ahí, el Juzgado Penal Colegiado de Utcubamba dictó adelanto de fallo condenatorio, imponiendo 35 años de prisión para los tres efectivos policiales; y más de 30 años de pena privativa de libertad para Wagner Roberto Encinas Puscán y Christian Armstrong Encinas Calua.

Mientras que el acusado Antonio Yalta Yoplac, al acogerse a la conclusión anticipada, fue condenado a trece años y cinco meses de pena privativa de libertad efectiva.

Asimismo, el Juzgado fijó el pago de reparación civil en la suma de S/ 348.000 a favor de la agraviada.