CORESEC acuerda gestionar ante el ejecutivo la ampliación del estado de emergencia

El alcalde de Sullana aseguró que la falta de presupuesto para fiscales en la Unidad de Flagrancia necesita atención urgente. Fuente: Difusión.

En sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), las autoridades regionales acordaron gestionar ante la Presidencia de la República del Perú la ampliación del estado de emergencia por razones de seguridad ciudadana, con el propósito de reforzar las acciones conjuntas frente a la delincuencia.

En la reunión el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, subrayó la importancia de mantener el trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Perú y las demás instituciones del sistema de justicia, a fin de asegurar una respuesta más eficaz en la lucha contra el crimen.

Asimismo, el titular de la Corte reiteró la carencia de presupuesto para la contratación de fiscales en la Unidad de Flagrancia de Sullana, resaltando que esta situación debe ser atendida con urgencia para garantizar el adecuado funcionamiento de este mecanismo de respuesta inmediata.

Esto fue respaldado por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana, Marlem Mogollón Meca, quien precisó que desde el año 2023 la Fiscalía de la Nación no ha concluido los procedimientos administrativos necesarios para asignar fiscales a dicha unidad.

Los integrantes del CORESEC, aprobaron por unanimidad el pedido de solicitar al Fiscal de la Nación el presupuesto para la designación del equipo fiscal de flagrancia, así como la prórroga del estado de emergencia entre, otros acuerdos.