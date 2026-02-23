Padre e hijo mueren arrastrados por huaico al intentar resguardar su vivienda en Arequipa: “Voy a proteger mi casa"
Emergencia en la Ciudad Blanca se agrava con lluvias intensas y desbordes, dejando hasta ahora cuatro víctimas mortales en la ciudad.
Habilitan DNI electrónico sin costo para este grupo de peruanos: verifica si puedes acceder al beneficio
Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa
La emergencia en Arequipa sigue latente tras el incremento de fenómenos pluviales y el desborde de las torrenteras. El domingo 22 de febrero, dos personas perdieron la vida cuando intentaban resguardar su vivienda en la parte alta del distrito de Cayma. Esta cifra se suma a otras dos víctimas mortales registradas la semana previa en la ciudad, luego del colapso de infraestructura provocado por las precipitaciones.
Taxista y su hijo adolescente mueren por huaico
De acuerdo con Mario, cuñado del fallecido, su familiar trabajaba como taxista y aquel día participaba en un encuentro familiar. Sin embargo, la lluvia empezó a caer con mayor fuerza y Alexandro Ordóñez, de 40 años, decidió colocarse su chaleco impermeable y dirigirse a su vivienda en el sector Mujeres de Esperanza. Su hijo, de 15 años, lo acompañó y ambos partieron casi corriendo, con evidente preocupación. "Voy a proteger mi casa, se puede inundar", alcanzó a decir antes de salir.
Sector Embajada de Japón, en Cayma, resultó con graves daños tras intensas lluvias. Foto: difusión
Con el paso de las horas, sus familiares intentaron comunicarse con ellos, pero no obtuvieron respuesta. Ante la ausencia de noticias, la esposa del conductor alertó que no habían llegado a casa y solicitó apoyo policial. Según los allegados, agentes y personal de Serenazgo de Cayma no acudieron de inmediato debido a otras emergencias en curso, por lo que vecinos de la zona se organizaron y emprendieron la búsqueda por cuenta propia.
Después de la búsqueda, los hallaron entre barro y rocas en la torrentera. La principal hipótesis señala que intentaron atravesar el sector, pero el ingreso repentino del huaico los sorprendió y terminó arrastrándolos. El hombre deja en la orfandad a dos niños de 9 y 3 años y se conoció que es un hogar que atraviesa limitaciones económicas. "Estamos destrozados todos porque son papá e hijo. Era buena persona, siempre nos apoyaba", expresó su cuñado.
Así quedó el sector Villa Continental, en Cayma, tras ingreso de huaico. Foto: difusión
La mañana de este lunes 23 se realizaron las diligencias para disponer el levantamiento. El cuerpo del adulto fue ubicado en la torrentera cerca del colegio Dean Valdivia, mientras que el del menor apareció a la altura del reservorio 11 de Mayo, en la zona alta del distrito de Cayma. Las personas que deseen apoyar pueden comunicarse al
Municipio facilitará nichos gratuitos para víctimas
La Municipalidad Distrital de Cayma informó que asumirá los gastos funerarios del padre y su hijo de 15 años que fallecieron tras el huaico. Personal de la Gerencia de Desarrollo Social y una trabajadora social acudieron a la zona para reunirse con la familia, brindar acompañamiento y apoyo psicológico, además de coordinar que los nichos sean entregados sin costo y habilitar un espacio gratuito para el velorio.
