Juzgado de Paz Letrado de Pacaipampa realizó Feria Informativa en la Plaza de Armas

Con el objetivo de acercar los servicios de justicia y orientación a la población, el lunes 23 de febrero, se llevó a cabo con éxito la Feria Informativa en el distrito de Pacaipampa, organizada por el Juzgado de Paz Letrado de Pacaipampa, órgano jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Piura.

La actividad se desarrolló en la Plaza de Armas de Pacaipampa, desde las 8:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. y estuvo a cargo de la jueza Luz Ramos Morán y el personal que integran el juzgado de Paz Letrado de Pacaipampa, quienes lideraron esta importante iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la justicia y promover una cultura de legalidad en la comunidad.

Durante la feria que congregó más de ciento cincuenta asistentes, la ciudadanía recibió información y orientación gratuita sobre diversos servicios judiciales y sociales, contando con la participación de instituciones como el Ejército del Perú, la Municipalidad Distrital de Pacaipampa, el Programa Juntos, RENIEC, JNE, DEMUNA, el Centro de Salud I-04 Pacaipampa, Jurado Nacional de Elecciones, entre otras entidades públicas.

Asimismo, se brindaron servicios complementarios de atención gratuita, como corte de cabello, vacunación, show infantil, y la participación de la Embajada Cultural, generando un espacio de integración y apoyo directo a niños, jóvenes y adultos del distrito.

El Juzgado de Paz Letrado de Pacaipampa reafirma, de esta manera, su compromiso de humanizar el servicio de justicia, promoviendo acciones descentralizadas que permitan atender de manera directa y oportuna a la población más vulnerable.