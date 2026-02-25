Corte de Piura y Colegio de Abogados continuarán trabajando para mejorar el servicio de justicia

Con el objetivo de unir esfuerzos para darle mayor dinamismo al servicio de justicia en el distrito judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; y el decano encargado del Colegio de Abogados de Piura, Luis Alberto Quevedo Álamo; sostuvieron una reunión de trabajo hoy lunes 23 de febrero.

Entre los temas que se abordaron se trató la actualización del convenio interinstitucional, mediante el cual la Corte de Piura y el Colegio de Abogados podrán ejecutar acciones conjuntas como actividades académicas de especialización, jornadas de descarga procesal, uso de ambientes, entre otros.

Igualmente, se planteó la necesidad de impulsar en los agremiados la generación de la casilla física y electrónica, siendo ambas de estricta necesidad para la notificación de los documentos emitidos por los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, en la reunión se anunció que el ICAP presentará una propuesta para que los curadores y abogados ah honorem puedan percibir incentivos en el desarrollo de su función, la misma que será evaluada a través del Consejo Ejecutivo Distrital. No obstante, se planteará la posibilidad de poder otorgarles un reconocimiento en mérito a su labor.

Durante la reunión también participó la jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, Jacqueline Tantaleán Requena; así como, integrantes de la junta directiva del Colegio de Abogados de Piura.