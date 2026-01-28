HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pareja de adultos mayores finjen ser comensales para robar celular y S/1.000 en chifa de Jesús María

Víctimas llegaron desde provincia a Lima por una cita médica en el Hospital Rebagliati. Los delincuentes ejecutaron el robo en menos de dos minutos.

Pareja de adultos mayores finjen ser comensales para robar celular y S/1.000 en chifa de Jesús María
Pareja de adultos mayores finjen ser comensales para robar celular y S/1.000 en chifa de Jesús María | Foto: Latina.

Una pareja de adultos mayores fue captada mientras cometía un robo dentro de un chifa, ubicado en la residencial San Felipe, en el distrito de Jesús María. Cámaras de seguridad del local registraron el momento cuando se encontraban sentados en una mesa contigua a la de la víctima y simulaban ser clientes. Mientras uno de ellos fingía leer la carta, su acompañante aprovechó la cercanía a su víctima para rebuscar en el interior de la cartera que se encontraba en la silla de su costado.

A pesar de que una mesera pasó cerca de los delincuentes, esto no impidió que continuaran con el robo. Durante aproximadamente dos minutos, el sujeto logró revisar el interior de la billetera hasta sustraer un teléfono celular y la suma de S/1.000, tras lo cual ambos se retiraron del lugar sin levantar sospechas.

“Mis papás fueron a Lima por una cita médica que tuvieron en el Hospital Rebagliati. Tuvieron un tiempo bastante largo para poder rebuscar dentro de la cartera. ¿Quién iba a pensar que ahí le iban a robar?”, relató la hija de la víctima para Latina.

Tres jóvenes roban mochila con laptop a estudiante

Horas después, otro hecho delictivo ocurrió en un restaurante del mismo distrito. En esta ocasión, tres jóvenes aprovecharon la distracción de dos amigos que se encontraban comiendo. Uno de los delincuentes se colocó detrás de uno de los comensales, quien tenía su mochila en el suelo junto a su silla, y con el pie logró arrastrarla lentamente hacia su posición.

De manera simultánea, una joven que fingía ser su pareja se ubicó al lado de la víctima, simulando hablar por teléfono para desviar su atención, mientras el otro cómplice continuaba con la maniobra. Finalmente, el hombre logró tomar la mochila y apoderarse de ella, la cual contenía una laptop con información importante.

“Yo soy becario. Esa laptop la usaba bastante para mis temas de investigación, que son la base para mi tesis en los próximos ciclos”, señaló la víctima, un estudiante de 21 años.

Tras obtener la mochila, el sujeto se sentó en una mesa frente a los agraviados y fingió estar interesado en cenar en el local, hasta que su cómplice hizo una señal para huir. Todo el robo se concretó en menos de dos minutos. La Policía ya se encuentra tras los pasos de los ladrones en ambos casos.

