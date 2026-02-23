HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Envían mensajes extorsivos al menor hijo del alcalde de Punta Negra para intimidarlo por cupo en obra: "Los oficiales no querían tomar mi denuncia"

El burgomaestre solicita medidas urgentes del Ministerio del Interior para proteger a su familia y pide una investigación rápida sobre las amenazas para identificar a los responsables. Los extorsionadores serían extrabajadores de la obra.

El alcalde de Punta Negra recibe mensajes extorsivos a través del celular de su hijo de ocho años.
El alcalde de Punta Negra recibe mensajes extorsivos a través del celular de su hijo de ocho años.

El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua Ccaccya, denunció haber recibido amenazas de extorsión dirigidas a él y a su familia, las cuales —según relató— estarían relacionadas con la liquidación de la obra del bulevar ejecutada en una gestión municipal pasada y pago de un cupo. De acuerdo con su testimonio, los mensajes no llegaron a su teléfono personal, sino al celular de su hijo de ocho años.

La llamada fue contestada por su esposa en la madrugada del 20 de febrero, momento en que el interlocutor exigió comunicarse con el burgomaestre y profirió insultos y amenazas. “Nos dijeron que tenían mapeados todos nuestros movimientos y que pensáramos en la familia”, señaló a La República.

El alcalde indicó que los extorsionadores no mencionaron una cifra concreta, pero exigieron el pago de la deuda pendiente de la obra del bulevar, monto que —tras la revisión municipal— ascendería aproximadamente a S/300.000. El burgomaestre mencionó que serían extrabajadores de la obra que estarían pidiendo dinero tras la el pedido de liquidación del proyecto. La actual gestión realizó este proceso a fines de 2023 debido a que la edificación no había sido formalmente cerrada, lo que impedía ejecutar mantenimiento.

Mensajes extorsivos dirigidos al alcalde de Punta Negra. Foto: Difusión

Mensajes extorsivos dirigidos al alcalde de Punta Negra.

Alcalde asegura que oficiales no querían atender su denuncia

El burgomaestre afirmó que acudió a una unidad especializada contra la extorsión en el Rímac para presentar la denuncia; sin embargo, manifestó demoras y dificultades para que se la recibieran. “Los oficiales no querían tomar mi denuncia. Me dijeron que el trámite podía demorar entre 20 días y un mes”, manifestó. Añadió que, hasta el momento, no cuenta con resguardo policial permanente. Según su versión, solo se dispuso patrullaje preventivo tras la difusión pública del caso, por lo que ha tenido que contratar seguridad privada con recursos propios para proteger a su familia, aunque teme que en algún momento ya no pueda financiarla.

El alcalde aseguró que las amenazas han modificado por completo su rutina y la de su entorno. Indicó que evita desplazarse solo, ha restringido el uso del celular de su hijo y mantiene vigilancia constante en su vivienda con apoyo del serenazgo. “Mi familia no puede hacer su vida normal. Tengo hijos en el colegio y en la universidad, y mi esposa debe salir a trabajar. Vivimos con preocupación permanente”, sostuvo.

El burgomaestre solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional medidas urgentes de protección para él y su familia, así como la identificación de los responsables. “Solo quiero terminar mi gestión y seguir trabajando por el distrito con tranquilidad”, expresó. La municipalidad entregó a la Policía capturas de pantalla y audios de las amenazas como parte de la evidencia para la investigación. Entretanto, el alcalde pidió que el caso se investigue con celeridad ante el incremento de la extorsión contra autoridades y ciudadanía.

