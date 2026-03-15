Paul Thomas Anderson gana su primer Oscar como mejor director por 'Una batalla tras otra'

El director estadounidense Paul Thomas Anderson consiguió finalmente su primera estatuilla en los Academy Awards al ganar el Oscar a Mejor Director por la película 'One Battle After Another' durante la edición 98 de los premios. Además, la cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se convirtió en la gran ganadora de la noche tras obtener seis galardones.

“Me siento increíblemente honrado de ser parte de esta historia”, declaró Anderson quien adaptó 'Vineland', de Thomas Pynchon. "Escribí esta película para mis hijas para pedir perdón por el desastre de la casa, pero espero que ellas sean la generación que aporte algo de sentido común y decencia", confesó.