Arequipa: nuevo desborde de torrenteras vuelve a golpear a zonas damnificadas

Llueve sobre mojado. Rebalse de quebradas tras lluvia torrencial inundó otra vez a áreas afectadas del último jueves, como las urbanizaciones de la torrentera Chullo y Villa Continental en Cayma. Además, el rio Chili está cerca de la alerta roja.

Vecinos de Yanahuara y Cayma volvieron a vivir la pesadilla del aluvión del jueves. Foto: composición LR.
Una nueva lluvia torrencial en la ciudad de Arequipa la tarde de este domingo 22 de febrero, volvió a activar las diferentes quebradas, generando desbordes otra vez. Las inundaciones volvieron a arremeter contra zonas golpeadas el último jueves 19 de febrero, como las urbanizaciones adyacentes de la torrentera Chullo o Villa Continental en Cayma.

Un vecino cercano a la torrentera Chullo transmitió por redes el desborde de la torrentera. A las 5:16 p.m., el lodo invadió las urbanizaciones adyacentes, en el distrito de Yanahuara. Incluso, logró captar como el caudal se llevaba un vehículo rojo que estaba estacionado.

Residentes de otras urbanizaciones también reportaron estragos por la activación de esta torrentera. Así pasó en la urbanización El Carmen, en el distrito de Cerro Colorado, donde registró que el paso de la torrentera iba carcomiendo parte de la pista. Varios usuarios de internet comentaron que el agua solo trataba de recuperar su cauce.

Y es que los vecinos de la Chullo fueron quitando -con el paso de los años- el espacio a la quebrada, hasta dejar algunos tramos con solo tres metros de ancho. Se tratan de urbanizaciones de clase media.

Vecinos de Villa Continental vuelven a ser golpeados

Otra zona que volvió a inundarse por el rebalse de quebradas fue Villa Continental, en la parte intermedia del distrito de Cayma. Está área también había sido golpeada por los huaicos el jueves 19 de febrero.

Tras la lluvia del domingo, el puente de la zona nuevamente quedó colapsado. Además, un pequeño mercado quedó inundado. Igual suerte corrió una tienda de abarrotes una pareja de ancianos, también afectada el jueves. Para empeorar la situación, hubo un corte de luz al promediar las 18:30 horas, lo que dificultó las tareas de retirar el fango de las viviendas.

Los residentes, tanto de la torrentera Chullo como de Villa Continental, criticaron a las autoridades por no haber tomado acciones desde el último jueves. Indicaron que ya habían advertido a los funcionarios del riesgo de repetición del episodio. La dueña de la tienda de Villa Continental, incluso dijo que personal de Defensa Civil no hizo caso a sus requerimientos.

En el distrito de Paucarpata, cono sur de la ciudad, su área de prensa informó que hubo gran ingreso de agua en tres torrenteras, registrándose un desborde a la altura del puente Cristo Rey. Además, se monitorea el muro de contención de Villa Belén, pues está en riesgo de colapso.

Río Chili cerca de alerta roja

Los moradores del distrito de Hunter alertaron sobre un riesgo de desborde del río Chili, el cual a las 6 p.m. tuvo un caudal de 176.15 metros cúbicos por segundo (m3/s), cerca del umbral de alerta roja.

