Investigan a 6 policías por asesinato de joven transportista durante operativo en Huancavelica

La Fiscalía Provincial Penal de Churcampa, en el distrito fiscal de Ayacucho, ha abierto una investigación preliminar contra seis agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunta participación en un homicidio calificado en perjuicio del joven padre de familia y transportista Juan Carlos Osores Peña (34) en la región Huancavelica.

Este incidente ocurrió durante un operativo antidrogas realizado por efectivos policiales en la zona conocida como Palta Toronga. Según los familiares del fallecido, Osores se dedicaba al transporte en la ruta Huanta-Churcampa cuando fue interceptado mientras llevaba hojas de coca. Durante la intervención, uno de los oficiales habría disparado contra el joven, causando su muerte.

Seis agentes presuntamente involucrados en el asesinato

La investigación preliminar está dirigida contra el alférez PNP Luis Quispe, jefe del Área Antidrogas (Areant) de la División de Investigación Criminal (Divincri), y los suboficiales PNP Luis Soto, César Ampa, Joseph Roque, Aldair Carhuamaca y Moisés Segura.

Medios locales informaron que la víctima falleció después de recibir un disparo en la cabeza durante un altercado verbal con los policías que lo detuvieron. Ante estos hechos, el fiscal adjunto provincial Raúl Huacachi Rocha ordenó que las diligencias preliminares se realicen en la sede policial de la provincia de Huanta, con el fin de aclarar las circunstancias de lo sucedido.

Reacción de la población

Horas después del evento, cientos de ciudadanos se manifestaron en las calles exigiendo que se sancione a los responsables. Asimismo, pidieron un pronunciamiento oficial sobre el suceso. En medio de las protestas, los oficiales intentaron dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno, lo que intensificó la tensión.

Entre las principales acciones de investigación, se incluye la toma de declaraciones a los investigados, la recolección de testimonios, una inspección fiscal en el lugar, pericias criminalísticas y balísticas, pruebas de absorción atómica, exámenes toxicológicos y una necropsia de ley para determinar la causa de muerte de la víctima.

