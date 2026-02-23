HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Interno muere en penal de Trujillo durante horario de visita: Fiscalía inicia investigación

El caso está bajo investigación del Ministerio Público y la Fiscalía de Flagrancia de Trujillo, mientras las autoridades penitenciarias activan protocolos de seguridad y restricción de visitas.

INPE investiga misteriosa muerte de interno en penal de Trujillo
INPE investiga misteriosa muerte de interno en penal de Trujillo

Un interno de 32 años falleció la mañana del domingo 22 de febrero en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones, en un hecho que generó la inmediata intervención de las autoridades.

Según las primeras informaciones, el deceso ocurrió a las 9.20 a. m. en el patio del pabellón 15, en pleno horario de visitas familiares. Así lo informó la Oficina Regional Norte Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

El recluso, identificado con las iniciales C. J. G. L., cumplía una condena de 20 años de pena privativa de la libertad por el delito de robo agravado en el penal de Trujillo. A través de un pronunciamiento, la institución precisó que “el hecho ya es materia de investigación”.

Comunicado del INPE.

Comunicado del INPE.

INPE activa protocolos tras muerte de recluso

Tras lo ocurrido, el personal de seguridad penitenciaria activó de inmediato los protocolos establecidos y dispuso la restricción de las visitas, una revisión exhaustiva de las instalaciones y el encierro preventivo de la población penal, con el objetivo de “garantizar el orden y la seguridad interna”, de acuerdo con el INPE.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de Trujillo. La entidad penitenciaria señaló que brinda “todas las facilidades necesarias” para el desarrollo de las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar eventuales responsabilidades conforme a ley. Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte, mientras continúan las investigaciones en el recinto penitenciario.

