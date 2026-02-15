HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detonan explosivo en obra de construcción en Trujillo: es el segundo atentando en menos de una semana

Ataque ocurrió en el distrito de Laredo. Hampones estarían pidiendo un cupo extorsivo para cesar los ataques, según vecinos de la zona.

El ataque ocurrió en el distrito de Laredo y dejo daños materiales. Foto: Difusión
El ataque ocurrió en el distrito de Laredo y dejo daños materiales. Foto: Difusión

Un nuevo acto de violencia ocurrió y volvió a preocupar a la ciudadanía de Trujillo, luego de que desconocidos dejaran un artefacto explosivo en una obra de construcción del distrito de Laredo, el cual detonó segundos después detonó

Según información preliminar, el hecho ocurrió la noche del 14 de febrero en un condómino en construcción que se ubica en la calle San José, frente a la institución educativa Antenor Orrego. Allí, los delincuentes arrojaron una dinamita al promediar las 11:00 p.m. El ataque dejó varios daños materiales en casas aledañas.

Tras lo ocurrido, integrantes de criminalística de la Policía acudieron al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables del acto delictivo. Miembros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) también se hicieron presentes para retirar y desactivar el artefacto explosivo.

Segundo atentado en menos de una semana

Cabe recodar que es el segundo atentando que sufre el inmueble en construcción en menos de una semana y, según vecinos de la zona, los facinerosos estarían exigiendo un cupo extorsivo al propietario de la propiedad.

“Es la segunda vez que lanzan una bomba. Hace tres días también dejaron un explosivo. Queremos que la Policía realice patrullajes en la zona”, comentó uno de los residentes del Laredo.

