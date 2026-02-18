HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura participó en instalación de la Plataforma de Defensa Civil Regional 2026

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participó en la I Sesión Ordinaria de la Plataforma de Defensa Civil Regional (PDCR) para el Año Fiscal 2026.

La reunión fue clave para coordinar acciones de prevención ante emergencias en Piura. Fuente: Difusión.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participó esta mañana en la I Sesión Ordinaria de la Plataforma de Defensa Civil Regional (PDCR) – Año Fiscal 2026, desarrollada en las instalaciones del Gobierno Regional de Piura.

La reunión fue presidida por el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, y tuvo como punto central la juramentación, constitución e instalación formal de la Plataforma de Defensa Civil Regional correspondiente al Año Fiscal 2026, instancia clave para la articulación de acciones de prevención y respuesta ante emergencias en la región.

Durante la sesión, el director de la Dirección Zonal I Piura–Tumbes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Jorge Carranza Valle, expuso el pronóstico de las condiciones meteorológicas para el trimestre febrero–abril, advirtiendo sobre la probabilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad, lo que demanda un trabajo coordinado entre las entidades públicas.

En la reunión participaron diversas autoridades regionales, entre ellas el director regional de Salud, Yoel Julca Chamba, así como representantes de instituciones públicas y organismos técnicos vinculados al sistema de gestión del riesgo de desastres.

