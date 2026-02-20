Piura: ciudadano asegura que le ofrecieron dinero para participar de caravana de Keiko Fujimori

Ciudadano señaló que se les pagaba para participar en caravana de FP | Composición: LR.

En Piura, un video difundido por el portal Epicentro muestra a un ciudadano vestido con indumentaria alusiva a la candidatura a la Cámara de Diputados de César Revilla —actual vocero fujimorista en el Congreso— señalando que participaba en la caravana de Fuerza Popular a cambio de una remuneración. En el diálogo registrado, el hombre afirma que “se encuentra en ese lugar por plata”. Además, indica que la ropa fue entregada por el partido naranja.

“No solamente, tenemos que venir y ellos nos dan todo. Terminaremos a las 5:20”, señala el ciudadano. Cuando la interlocutora le comenta que por esta actividad se le paga 60 soles, él responde afirmativamente con un movimiento de cabeza.

Hasta el momento, Fuerza Popular no se ha pronunciado sobre el video ni sobre las declaraciones del ciudadano.

No es la primera vez que Fuerza Popular es acusada de entregar dinero a cambio de apoyo proselitista

Durante la campaña presidencial de 2016, el partido fujimorista también fue acusado de entregar dádivas a ciudadanos para favorecerlos en la contienda. Videos difundidos por la prensa y usuarios en redes sociales mostraron cómo el partido naranja habría entregado táperes con dinero a campesinos de la zona de Azángaro.

En aquel entonces, la polémica tuvo amplia repercusión en redes sociales y en el escenario político. El Jurado Electoral Especial de la zona norte llegó a investigar los hechos y el ahora extinto partido Peruanos por el Kambio (PPK) presentó un pedido de exclusión contra la agrupación fujimorista.