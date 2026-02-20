Encuentran cuerpo sin vida de rescatista que intentó salvar a perrito en río Rímac
El cuerpo fue hallado a la altura del puente del Ejército tras horas búsqueda. El policía y también bombero se había lanzado río para rescatar a un perrito.
El cuerpo del rescatista y policía, Patrick Iroshi Ospina Orihuela, fue hallado sin vida a la altura del puente del Ejército. Como se sabe, el también bombero había intentado rescatar a un perrito en el río Rímac; sin embargo, fue arrastrado por fuerte caudal. La Dirección de Bienestar Oficina de Psicología expresó sus condolencias por la pérdida del efectivo a sus familiares.
Este incidente se originó cuando la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP) trataron de rescatar al can, que quedó atrapado en una llanta. Desafortunadamente, tras horas de búsqueda, hallaron muerto al agente. La víctima pertenecía a la Compañía 236 Huachipa. Para las labores de búsqueda habían usado un helicóptero en la zona del Puente del Ejército y en San Martín de Porres.
Otro policía habría visualizado incidente antes de que se complique, pero no reaccionó
Según pudo saber La República, otro policía habría visualizado la situación antes de que se complique, pero no reaccionó. Fue recién a raíz de las reacciones en redes sociales y personas que circulaban por la zona que unidades se movilizaron para salvar al animal.
Noticia en desarrollo...