Estos no son los cuadros que el gobierno de Jerí mandó a colocar en todos los ministerios: se trata de una imagen con IA

LO FALSO

La foto de los cuadros que el gobierno de Jerí mandó a colocar en todos los ministerios.

LO VERDADERO

PCM dispuso colocar el retrato de José Jerí en los 18 ministerios que conforman el gabinete.

La imagen del expresidente filtrada en redes sociales fue creada con IA.

En redes sociales como Facebook y Threads comenzó a difundirse una foto que supuestamente mostraba los retratos que el gobierno de José Jerí había ordenado colocar, a través de un oficio, en los 18 ministerios que forman parte de la PCM, días antes de que el Congreso lo censurara, lo que lo obligó a dejar el Palacio de Gobierno.

Sin embargo, el equipo de Verificador de La República comprobó que, si bien la PCM había dispuesto colocar el retrato del expresidente en los despachos ministeriales, la imagen que se filtró en las plataformas digitales, en la que aparece él posando con la banda presidencial y una expresión seria, frente al retrato de Miguel Grau, fue en realidad creada mediante inteligencia artificial.

Ejecutivo ordenó poner la foto de Jerí en todos los ministerios

Según la información publicada por la periodista Stefanie Medina en su cuenta de X el 3 de febrero, el Ejecutivo ordenó que la foto oficial de Jerí se exhibiera en todas las dependencias del Estado. Esta disposición fue comunicada a través del Oficio Múltiple N.° D000005-2026-PCM-SCS, firmado por Ana María Bendezu, secretaria de Comunicación Social de la PCM.

El oficio fue enviado directamente a los directores de comunicación de los 18 ministerios que componen el gabinete, así como a otras instituciones públicas del Poder Ejecutivo. Además, el documento especificaba que la fotografía debía ser de 60x40 cm y llevar un marco dorado, según las instrucciones detalladas.

Oficio que dispone que foto de Jerí se coloque en la sede de los ministerios.Foto: X/Stefanie Medina

Imagen filtrada en redes fue hecha con IA

El equipo de Verificador de La República utilizó la herramienta SynthID de Google para examinar la imagen, diseñada para identificar contenido generado por inteligencia artificial. El análisis arrojó que "toda o gran parte de este contenido ha sido modificado o generado por la inteligencia artificial de Google". También se examinó un video relacionado con otras dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado artificialmente.

Se usó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection. Esta herramienta estudia patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de texturas. Según el análisis, el video tenía un 99% de probabilidad de haber sido creado con IA.

Hive-Moderation comprueba que foto difundida en redes fue hecha con IA. Foto: captura

Posteriormente, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 99% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Conclusión

La difusión de una supuesta foto del expresidente José Jerí, que se suponía había sido ordenada por su gobierno para ser colocada en todos los ministerios, resultó ser falsa. Aunque el gobierno sí había emitido hace unos días un oficio para exhibir su retrato oficial, la imagen que circulaba en redes sociales fue confirmada como hecha por inteligencia artificial. Las herramientas de verificación utilizadas, como SynthID de Google, Hive-Moderation y Sightengine, revelaron que la foto y el video relacionados tenían una alta probabilidad de ser creada digitalmente.