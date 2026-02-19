"Recuerdo un USB. Creo que ha sido a Villanueva": el día que Balcázar confesó haber recomendado a su nuera

En diciembre de 2023, el hoy presidente de la República admitió haber entregado el CV de su nuera a Jaime Villanueva. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

En diciembre de 2023, el hoy presidente de la República admitió haber entregado el CV de su nuera a Jaime Villanueva. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

El ahora mandatario interino, José María Balcázar, reconoció ante cámaras que entregó el currículum de su nuera a Jaime Villanueva, exasesor de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Sí, recuerdo. Un USB, recuerdo. Creo que ha sido a Villanueva”, declaró vía Canal N en diciembre de 2023. La afirmación resulta clave para la investigación que sigue la Fiscalía por presuntos acuerdos ilícitos.

En un primer momento, Balcázar aseguró que no conocía a la pareja de su hijo. Minutos después corrigió su versión. Confirmó que sí sabía quién era y que entregó su hoja de vida cuando Villanueva lo visitó en su despacho del Congreso.

Según la tesis fiscal, el beneficio no era aislado. El Ministerio Público indaga si el entonces congresista ofreció su voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a cambio de favores. Entre ellos, la designación de Scarlett Anshy Gálvez Campos en el Ministerio Público.

La resolución 2034-2023-MP-FN aprobó el nombramiento. El documento llevó la firma de Patricia Benavides. Sin embargo, el cargo quedó sin efecto porque la postulante no acudió a juramentar. Para la Fiscalía, el trámite constituye un indicio del presunto acuerdo político.