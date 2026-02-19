HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Balcázar, sus investigaciones y López Chau en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

"Recuerdo un USB. Creo que ha sido a Villanueva": el día que Balcázar confesó haber recomendado a su nuera

El hoy presidente, José María Balcázar, admitió en diciembre de 2023 que entregó la hoja de vida de su nuera a Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides. La Fiscalía sostiene que ese acto formaría parte de un presunto intercambio de favores para bloquear denuncias constitucionales.

En diciembre de 2023, el hoy presidente de la República admitió haber entregado el CV de su nuera a Jaime Villanueva. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR
En diciembre de 2023, el hoy presidente de la República admitió haber entregado el CV de su nuera a Jaime Villanueva. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

El ahora mandatario interino, José María Balcázar, reconoció ante cámaras que entregó el currículum de su nuera a Jaime Villanueva, exasesor de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “Sí, recuerdo. Un USB, recuerdo. Creo que ha sido a Villanueva”, declaró vía Canal N en diciembre de 2023. La afirmación resulta clave para la investigación que sigue la Fiscalía por presuntos acuerdos ilícitos.

Únete a nuestro canal de política y economía

En un primer momento, Balcázar aseguró que no conocía a la pareja de su hijo. Minutos después corrigió su versión. Confirmó que sí sabía quién era y que entregó su hoja de vida cuando Villanueva lo visitó en su despacho del Congreso.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

lr.pe

Según la tesis fiscal, el beneficio no era aislado. El Ministerio Público indaga si el entonces congresista ofreció su voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a cambio de favores. Entre ellos, la designación de Scarlett Anshy Gálvez Campos en el Ministerio Público.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La resolución 2034-2023-MP-FN aprobó el nombramiento. El documento llevó la firma de Patricia Benavides. Sin embargo, el cargo quedó sin efecto porque la postulante no acudió a juramentar. Para la Fiscalía, el trámite constituye un indicio del presunto acuerdo político.

Notas relacionadas
José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

José María Balcázar recibirá a Julio Velarde, presidente del BCR, este jueves en Palacio de Gobierno

LEER MÁS
José María Balcázar EN VIVO: Presidente recibe en Palacio de Gobierno a Julio Velarde, titular del BCR

José María Balcázar EN VIVO: Presidente recibe en Palacio de Gobierno a Julio Velarde, titular del BCR

LEER MÁS
“Hoy no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Congreso”, afirma gobernador de Cusco tras designación de Balcázar como presidente

“Hoy no gobierna el Ejecutivo, gobierna el Congreso”, afirma gobernador de Cusco tras designación de Balcázar como presidente

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

LEER MÁS
Entre acuerdos y traiciones: la elección de Balcázar que se dio en medio de peleas RP, FP y movidas de APP

Entre acuerdos y traiciones: la elección de Balcázar que se dio en medio de peleas RP, FP y movidas de APP

LEER MÁS
José María Balcázar EN VIVO: Presidente recibe en Palacio de Gobierno a Julio Velarde, titular del BCR

José María Balcázar EN VIVO: Presidente recibe en Palacio de Gobierno a Julio Velarde, titular del BCR

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicola Porcella revela que cobrará fuerte suma de dinero por pelea en México y que comprará 2 nuevas propiedades: ''Pagan bien''

Premio Lo Nuestro 2026 EN VIVO vía Univisión y ViX: donde ver a los ganadores en el evento a lo mejor de la música latina por televisión y streaming

Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos propuesta por Delcy Rodríguez

Política

Defensor del matrimonio infantil e investigado por corrupción: así informan medios extranjeros asunción de José María Balcázar

Entre acuerdos y traiciones: la elección de Balcázar que se dio en medio de peleas RP, FP y movidas de APP

José María Balcázar EN VIVO: Presidente recibe en Palacio de Gobierno a Julio Velarde, titular del BCR

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Defensor del matrimonio infantil e investigado por corrupción: así informan medios extranjeros asunción de José María Balcázar

Entre acuerdos y traiciones: la elección de Balcázar que se dio en medio de peleas RP, FP y movidas de APP

José María Balcázar EN VIVO: Presidente recibe en Palacio de Gobierno a Julio Velarde, titular del BCR

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025