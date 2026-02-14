Sorteo de la Kábala en vivo hoy 14 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Este sábado 14 de febrero, la Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de más de S/300.000. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba' es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

