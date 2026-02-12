Sorteo de la Kábala en vivo hoy 12 de febrero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala anuncia su sorteo este jueves 12 de febrero, con un pozo histórico acumulado de más de 6 millones de soles. Los números ganadores se revelarán en las próximas horas.
- ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte
- Matrícula Digital 2026: habilitan link para verificar si tu hijo alcanzó vacante en colegios seleccionados para el año escolar
Este jueves 12 de febrero, la Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de S/6.313.649. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba' es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
TE RECOMENDAMOS
FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno