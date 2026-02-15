HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Isaac, el hampón que usa armas desde los 11 años y que estuvo preso en 8 cárceles

Isaac Castellanos Páez, es venezolano, tiene 32 años y fue capturado en el distrito limeño de Puente Piedra. Asegura que ingresó a Perú de forma legal por la frontera con Ecuador, hace dos años y medio. Fue detenido con dos peruanos, una motocicleta y una pistola. Ahora es investigado por delitos agravados.

Banda criminal desarticulada en Puente Piedra. Entre los detenidos está Isaac.
Una tarde del 2005 Isaac David Castellanos Páez uso por primera vez un arma de fuego. Hoy, a sus 32 años, este joven venezolano, capturado esta mañana en Puente Piedra, recuerda que entonces tenía 11 años.

Fue uno de los menores cuyas imágenes robando eran cada vez más comunes en ese país. Según la organización Caritas, entonces más 8,400 niños venezolanos habían sido abandonados por sus padres y, según expertos, la delincuencia se aprovechó para obligarlos a delinquir.

Desde aquella vez que por primera vez disparó purgó prisión en ocho cárceles de Venezuela y fue trasladado hasta en nueve oportunidades.

Isaac fue detenido en el pasaje San Gabriel, cerca de la avenida Circunvalación, junto al peruano Héctor Chacón Vásquez (32) y a Luis Enrique Estrada Cortesía, quien dijo tener 18 años. Ellos se encontraban al lado de una motocicleta de matrícula 0775-CB.

Al notar la presencia policial caminaron en sentido contrario, tratando de escapar, pero fueron intervenidos. No se les encontró nada durante el registro personal, pero al lado del vehículo se halló una mochila con marihuana. Entre la estructura y la armazón del tanque de combustible se encontró una pistola de serie 185456.

Al ser interrogado por el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Isacc David Castellaños Páez, confesó que “ingresó legalmente al país, por la frontera con Ecuador”.

-¿Desde cuando estás en Perú?

 Dos años y medio.

-¿Por qué te detuvieron en Venezuela?

Por robo de vehículo automotriz.

-¿Cómo fue?

Hurto con ‘fierro’ (arma de fuego). Lo intercepté, lo mandé a abajar y más adelante nos detuvieron.

-¿Qué ‘fierro’ tenías?

Un revólver 38, Smith & Wesson especial.

-¿En qué penales estuviste?

La planta, Rodeo, San Juan, Tocorón, Barinas, Guanales, 26 de julio, Yare.

-¿La moto, quien te dio?

La compró mi hermano.

-¿Desde qué edad usas arma de fuego?

Desde los 11 años.

UNA FORMA DE VIDA

En términos generales, dicen expertos, hemos tenido una percepción banal acerca de un fenómeno social que no es reciente, y a pesar de que los analistas llevan tiempo de explicar las deficiencias en el diseño y ejecución de las políticas y programas al respecto. “Peor todavía, los niños, niñas y adolescentes solo se hacen visibles cuando ocurren situaciones como esta”, dice el médico psiquiatra, Carlos Bromley.

De acuerdo al Código Procesal Penal se refieren a menores infractores. En otras palabras, toda persona menor de 18 años es un sujeto de derechos, en formación y desarrollo, que merece la protección integral y corresponsable del Estado, la familia y la sociedad.

PUEDES VER: Tomaron taxi por aplicativo, asesinaron al chofer y vendieron el vehículo a S/3.000

lr.pe

El uso arquetípico del ‘niño sicario’ tampoco es una novedad ni es exclusivo de Colombia o Venezuela. Desde hace más de 30 años los adolescentes están vinculados a la comisión de delitos, un síntoma del entramado de violencias (familiares, delictivas, territoriales, simbólicas y demás), en cuyas redes quedan atrapados los niños y las niñas.

La figura de pistolas de juguetes puede ser el primer escalón de una carrera delictiva, donde algunos menores de edad ascienden a líderes de barrio, jefes de pandillas o bandas o sicarios. “La ficción de mando, poder, reconocimiento y sentido de pertenencia queda completada con un ‘fierro’, una moto de alto cilindraje y un par de novias lindas que los pueden llorar si algo les pasa”, explica Revoredo.

Estas bandas se asientan en territorios clave para negocios ilícitos y para el control de plazas o barrios en Lima Metropolitana y Callao. Sus modos de operación se ‘exportan’ a otros lugares como, La Libertad, Piura o Tumbres, o al norte y al sur chico.

