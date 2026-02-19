HOYSuscripcion LR Focus

Hermano de Lizeth Marzano revela que deportista iba a representar al Perú en los próximos meses: "El vehículo se subió a la vereda"

Familia pidió ayuda para identificar al responsable del trágico accidente que cobró la vida de la destacada atleta peruana.

Buscan conductor fugitivo que causó la muerte de campeona nacional.
Buscan conductor fugitivo que causó la muerte de campeona nacional. | Foto: composición LR/Latina

La deportista peruana Lizeth Marzano Noguera, integrante de la selección nacional de apnea y campeona en la modalidad dialeta de la categoría senior, falleció tras ser atropellada la noche del último martes en el distrito de San Isidro. Sus familiares relataron que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la búsqueda del conductor responsable, quien se dio a la fuga.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:24 p. m. en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Golf, cuando la unidad habría embestido a la deportista e impactó con un árbol.

Lizeth Marzano estaba a pocos meses de participar en un torneo representando al Perú

Gino Marzano, hermano de la campeona nacional, explicó a Latina que el accidente se produjo cuando la joven acudió a la avenida Camino Real para realizar footing. La joven estaba decidida en su preparación para un torneo deportivo en la disciplina de apnea e incluso ostentaba un récord nacional. "Tenía que representar al Perú en los próximos meses. Le gustaba el deporte y asumía los costos ", describió.

A la par de su buen desempeño deportivo, Lizeth Marzano era egresada de la carrera de Diseño Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cursó un MBA (Maestría en Administración de Empresas). Su partida dejó un profundo dolor en su familia y la comunidad deportiva. Hace poco, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó sus condolencias.

Buscan a conductor que causó la muerte de deportista destacada

Por otro lado, se conoció que familiares y autoridades tuvieron acceso a las cámaras de seguridad que captaron el accidente de tránsito. Gino Marzano detalló que en las imágenes se observa cómo el chofer comete el delito y huye del lugar sin ofrecer apoyo a Lizeth Marzano. De forma preliminar, se conoce que es un auto sedán negro, aparentemente con lunas polarizadas, y se halló rastros de su parachoque.

"Se ve que el auto embiste a mi hermana que estaba corriendo, la embiste por atrás, el vehículo se subió a la vereda y se lleva un árbol, rápidamente gira y en ningún momento la asiste. Sigue su camino, sin ocuparse del daño que le ha hecho a mi hermana. Ya hay un rastreo de cuál ha sido el camino que ha seguido el auto", indicó.

El caso es investigado en la comisaría de Orrantia y el área de Homicidios. En tanto, familiares solicitaron apoyo de la ciudadanía para identificar lo más pronto al chofer responsable.

