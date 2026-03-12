HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Vásquez cuestiona a exministro José Arista y este le responde: "Acuña colocó al contralor y al presidente de la SBS"

César Vásquez acusó a José Arista de no asignar recursos para salud en Amazonas, el extitular de Economía replicó que el pedido buscaba redirigir fondos regionales para financiar un hospital de S/3.000 millones en Trujillo y señaló la influencia política de César Acuña en la gestión de Dina Boluarte.

Exministros intercambiaron señalamientos durante entrevistas a medios regionales. Foto: composición LR
Exministros intercambiaron señalamientos durante entrevistas a medios regionales. Foto: composición LR

El exministro de Salud César Vásquez cuestionó públicamente al exministro de Economía José Arista por no destinar recursos para mejorar la atención sanitaria en Amazonas. Sin embargo, Arista respondió con una acusación directa. Señaló que César Acuña tuvo fuerte influencia en el gobierno de Dina Boluarte y afirmó: “Fue César Acuña quien puso al contralor de la República, fue César Acuña quien puso al presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros”.

Durante una entrevista, César Vásquez relató que mantuvo fuertes discusiones con el titular del MEF cuando integraba el gabinete. Según dijo, el conflicto se originó por la falta de presupuesto para proyectos de salud en la región Amazonas. “Yo me he tenido que ir casi a las manos con él porque no le quería dar plata a la salud de Amazonas. Yo le ponía proyectos y pedía recursos, pero no le quiso dar”, afirmó.

Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

La respuesta de José Arista presentó una versión distinta de los hechos. El exministro de Economía aseguró que la solicitud de Vásquez no buscaba financiar hospitales en Amazonas. Sostuvo que el pedido implicaba retirar recursos de varios gobiernos regionales, incluida esa región, para concentrarlos en una gran obra hospitalaria en Trujillo. "Viene con el cuento de que quiere bajarse el presupuesto de muchos gobiernos regionales para financiar un hospital de 3 mil millones en Trujillo", señaló.

Arista también relató que el episodio ocurrió durante una reunión nocturna en Palacio de Gobierno mientras se definían ajustes al presupuesto que debía enviarse al Congreso. Indicó que la expresidenta Boluarte permitió el ingreso de César Vásquez a la sala donde participaban autoridades del Ejecutivo. Tras escuchar el planteamiento, afirmó que rechazó la propuesta porque generaría un conflicto con los gobiernos regionales.

José Arista acusa presiones políticas en el gobierno de Dina Boluarte

El exministro José Arista aseguró que la discusión escaló cuando se negó a modificar la distribución del presupuesto. Según relató, después de rechazar el planteamiento, César Vásquez acudió a Dina Boluarte para expresar su malestar. “No tuve mejor idea que decir que no. Eso me iba a poner en gravísimo enfrentamiento con los gobiernos regionales”, recordó.

Arista afirmó que, tras esa decisión, se evaluó su reemplazo en el Ministerio de Economía esa misma noche. Según su versión, incluso se convocó al entonces jefe de Proinversión para asumir el cargo. Sin embargo, sostuvo que el primer ministro intervino para evitar el cambio. “El premier dijo que no se podía retroceder en algo que ya estaba por aprobarse”, relató.

En ese contexto, el extitular del MEF lanzó una acusación política. Sostuvo que César Acuña tenía una influencia relevante dentro del gobierno de Dina Boluarte. “La presencia de Acuña ha sido fuerte en el gobierno. Que uno no se haya dejado pisotear el poncho y haya puesto el pare condicionó mi salida”, afirmó.

