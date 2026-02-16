HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Video muestra a sujeto con cuchillo durante operativo de fiscalización de La Molina: la grúa se llevó su vehículo

El incidente ocurrió cuando el personal municipal atendía una denuncia sobre un vehículo mal estacionado que bloqueaba el ingreso a una vivienda en la urbanización La Capilla.

El agresor, Brian León Azuvialde, salió de su vivienda con un cuchillo para evitar que los fiscalizadores se llevaran su vehículo.
El agresor, Brian León Azuvialde, salió de su vivienda con un cuchillo para evitar que los fiscalizadores se llevaran su vehículo. | Foto: composición LR/ Canal N

Una fiscalizadora de la Municipalidad de La Molina fue amenazada por Brian León Azuvialde, de 30 años, quien estaba armado con un cuchillo. El incidente ocurrió el domingo 15 de febrero en la urbanización La Capilla, mientras el personal municipal realizaba labores de ordenamiento vial y retiro de vehículos mal estacionados.

El altercado se originó luego de que un residente de la zona solicitara apoyo municipal porque un automóvil ajeno bloqueaba completamente el ingreso a su vivienda e impedía que ingresara con su vehículo.

Cámaras captan ataque a fiscalizadora de La Molina

La trabajadora Angela Talavera acudió al lugar donde se presentó la denuncia para verificar las infracciones de tránsito del automóvil y procedió con su labor para despejar la vía pública cuando apareció el agresor.

El video de vigilancia de la zona captó el momento en que León Azuvialde salió de su domicilio con un arma blanca. Según testigos y fuentes policiales, el sujeto utilizó el cuchillo para amedrentar a la trabajadora y lanzó ataques y amenazas para evitar que el vehículo fuera retirado o multado.

Ante la inminente agresión, la fiscalizadora retrocedió para ponerse a salvo y evitar ser alcanzada por el arma blanca. Tras la llegada de refuerzos de seguridad, finalmente se apartó el auto que originó la disputa en la urbanización.

"Llegaron dos vehículos de la Municipalidad con sirenas para lograr que (León Azuvialde) se retirara a su domicilio. Esta persona fue apoyada por otros dos vecinos que increpaban por qué debían retirar sus carros. Se tuvo que traer a la Policía Nacional por el agravio (de desobediencia y resistencia) a nuestros fiscalizadores", explicó Javier Ávalos, gerente de seguridad ciudadana de La Molina.

De acuerdo con la Municipalidad de La Molina, la mujer recibirá apoyo legal de la comuna para las acciones correspondientes contra el atacante. Asimismo, la entidad indicó que continuará con el levantamiento de automóviles que obstruyan las vías del distrito y las cocheras.

