Mujer recibe regalo de San Valentín, pero es detenida por la Policía en el Rímac: “Me emocioné”

El Patrón llegó a la casa del Rímac para dar una sorpresa, que la intervenida no olvidará. | Foto: América TV

El Patrón llegó a la casa del Rímac para dar una sorpresa, que la intervenida no olvidará. | Foto: América TV

El 14 de febrero es una fecha especial, puesto que miles de personas agasajan a sus parejas con inolvidables obsequios. Eso fue lo que creyó vivir una mujer en el distrito del Rímac. La escena empezó con flores y una aparente sorpresa romántica, pero en pocos minutos dio un giro inesperado, cuando el supuesto presente formó parte de un operativo por un presunto delito de microcomercialización de drogas.

De acuerdo con imágenes difundidas por la Policía Nacional, un efectivo del Escuadrón Verde llegó disfrazado de vaquero y con un arreglo floral para acercarse a la homenajeada. Tras entregarle el detalle, el agente se identificó y procedió con la intervención en el inmueble ubicado en el jirón García Hurtado de Mendoza. La dama solo atinó a decir: "Me emocioné porque pensé que me lo había mandado mi pareja".

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Durante el registro del domicilio, los oficiales encontraron diversos paquetes con sustancias ilegales. En el video se escucha al suboficial pedir que la investigada se siente, mientras se realizaba la revisión. Ella acató la orden y observó el procedimiento con evidente angustia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La ciudadana fue identificada como Katherine Fabiola Camacho Leguía, de 35 años. Según las autoridades, se le atribuye la presunta distribución de narcóticos en la zona. Aunque en un inicio evitó brindar sus datos completos, no logró impedir su traslado a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.

PUEDES VER: Detienen a mujer acusada de asesinar a su pareja con arma blanca en en San Juan de Lurigancho

Mujer también fue intervenida en 2025 por tráfico ilícito de drogas

El jefe del Escuadrón Verde, coronel PNP Carlos Alcántara, informó que durante la diligencia se incautaron 540 quetes de PBC, 56 gramos de clorhidrato de cocaína y cerca de 100 gramos de marihuana. La mujer negó que las sustancias ilícitas fuera de su propiedad. En tanto, el material fue puesto a disposición de las instancias correspondientes en el marco de las diligencias.

Las autoridades precisaron que un suboficial conocido como ‘El Patrón’ dirigió la intervención contra una persona que ya registraba una actuación previa en julio de 2025 por narcotráfico, según consta en los registros oficiales.

La mujer lucía muy contenta al recibir el regalo, pero su rostro dio un rotundo cambio al ver que se trataba de un operativo policial. Foto: composición LR/ América TV

Tras el procedimiento, quedó bajo investigación por el presunto delito de microcomercialización de estupefacientes. Lo que empezó como una supuesta sorpresa por el Día del Amor terminó con una detención que marcó un San Valentín difícil de borrar para la implicada.