HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Keiko seguirá blindando a Jerí de la "denuncia" caviar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Mujer recibe regalo de San Valentín, pero es detenida por la Policía en el Rímac: “Me emocioné”

Un efectivo de la PNP disfrazado como 'El Patrón' le llevó una gran sorpresa a una ciudadana investigada por tráfico ilícito de drogas.

El Patrón llegó a la casa del Rímac para dar una sorpresa, que la intervenida no olvidará.
El Patrón llegó a la casa del Rímac para dar una sorpresa, que la intervenida no olvidará. | Foto: América TV

El 14 de febrero es una fecha especial, puesto que miles de personas agasajan a sus parejas con inolvidables obsequios. Eso fue lo que creyó vivir una mujer en el distrito del Rímac. La escena empezó con flores y una aparente sorpresa romántica, pero en pocos minutos dio un giro inesperado, cuando el supuesto presente formó parte de un operativo por un presunto delito de microcomercialización de drogas.

De acuerdo con imágenes difundidas por la Policía Nacional, un efectivo del Escuadrón Verde llegó disfrazado de vaquero y con un arreglo floral para acercarse a la homenajeada. Tras entregarle el detalle, el agente se identificó y procedió con la intervención en el inmueble ubicado en el jirón García Hurtado de Mendoza. La dama solo atinó a decir: "Me emocioné porque pensé que me lo había mandado mi pareja".

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Puno: Expolicía que asesinó a suboficial PNP José Soncco purgará prisión hasta el 2058

lr.pe

Durante el registro del domicilio, los oficiales encontraron diversos paquetes con sustancias ilegales. En el video se escucha al suboficial pedir que la investigada se siente, mientras se realizaba la revisión. Ella acató la orden y observó el procedimiento con evidente angustia.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La ciudadana fue identificada como Katherine Fabiola Camacho Leguía, de 35 años. Según las autoridades, se le atribuye la presunta distribución de narcóticos en la zona. Aunque en un inicio evitó brindar sus datos completos, no logró impedir su traslado a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.

PUEDES VER: Detienen a mujer acusada de asesinar a su pareja con arma blanca en en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Mujer también fue intervenida en 2025 por tráfico ilícito de drogas

El jefe del Escuadrón Verde, coronel PNP Carlos Alcántara, informó que durante la diligencia se incautaron 540 quetes de PBC, 56 gramos de clorhidrato de cocaína y cerca de 100 gramos de marihuana. La mujer negó que las sustancias ilícitas fuera de su propiedad. En tanto, el material fue puesto a disposición de las instancias correspondientes en el marco de las diligencias.

Las autoridades precisaron que un suboficial conocido como ‘El Patrón’ dirigió la intervención contra una persona que ya registraba una actuación previa en julio de 2025 por narcotráfico, según consta en los registros oficiales.

La mujer lucía muy contenta al recibir el regalo, pero su rostro dio un rotundo cambio al ver que se trataba de un operativo policial. Foto: composición LR/ América TV

La mujer lucía muy contenta al recibir el regalo, pero su rostro dio un rotundo cambio al ver que se trataba de un operativo policial. Foto: composición LR/ América TV

Tras el procedimiento, quedó bajo investigación por el presunto delito de microcomercialización de estupefacientes. Lo que empezó como una supuesta sorpresa por el Día del Amor terminó con una detención que marcó un San Valentín difícil de borrar para la implicada.

Notas relacionadas
Un escándalo de corrupción por la venta de mascarillas sacude a la PNP

Un escándalo de corrupción por la venta de mascarillas sacude a la PNP

LEER MÁS
170 policías, 76 alcaldes y 3 gobernadores condenados por delitos de corrupción

170 policías, 76 alcaldes y 3 gobernadores condenados por delitos de corrupción

LEER MÁS
Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

Policía detalla la captura de 3 extranjeros y explica el crimen de un colombiano

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este lunes 16 de febrero? estos son los últimos acuerdos de los gremios en Lima Norte

¿Habrá paro de transportistas este lunes 16 de febrero? estos son los últimos acuerdos de los gremios en Lima Norte

LEER MÁS
¿Cuáles son las líneas de buses que no trabajarán por el paro de transporte este 16 de febrero?

¿Cuáles son las líneas de buses que no trabajarán por el paro de transporte este 16 de febrero?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mujer recibe regalo de San Valentín, pero es detenida por la Policía en el Rímac: “Me emocioné”

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Científicos colocaron dos tazas frente a un chimpancé: hizo algo que se creía exclusivo de los humanos

Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO, hoy, 16 de febrero: últimas noticias sobre las medidas de los gremios y rutas de buses en Lima Metropolitana

Run Run y sus cuatro crías se convierten en la gran sensación de la Granja Porcón en Cajamarca y atraen a numerosos visitantes

Policía detiene a transportista durante bloqueo de vía en San Martín de Porres

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ana Diburcio, mujer que visitó 24 veces a José Jerí, asegura que trabajó para él y que recibía pagos directos

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025