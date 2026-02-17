En febrero, los carnavales de Cajamarca se convierten en el epicentro de la llamada 'fiesta más alegre del Perú'. Durante estas festividades, las calles se llenan de música, comparsas y juegos con agua, pintura y talco, elementos que forman parte de una expresión cultural de esta región del país, atrayendo a cientos de turistas quienes viajan desde Europa para vivir de esta celebración peruana.

Entre los visitantes que llegaron a Cajamarca por los carnavales, se pudo ver a un grupo de turistas alemanes jugando y participando activamente de las celebraciones. Su reacción al disfrutar del ambiente festivo se volvió viral rápidamente en redes sociales captando la atención de cientos de usuarios.

Extranjeros alemanes se suman a los carnavales de Cajamarca

En un video publicado por la cuenta de TikTok @elcajamarquino, tres jóvenes turistas fueron entrevistados mientras participaban de los carnavales. Según las imágenes, el grupo se encontraba cubierto de agua y pintura desde los pies hasta la cabeza.

"¿Cómo la están pasando?¿Qué les parece el carnaval?", preguntó el entrevistador. "Muy bien. Esto es muy bonito. No tenemos esto en Alemania. (Vamos a regresar) todos los años", respondió uno de los jóvenes.

El clip, que rápidamente se volvió viral en TikTok, generó numerosas reacciones y cientos de usuarios no tardaron en comentar el entusiasmo de los turistas. "Hasta los alemanes van a Cajamarca y yo no", "Todos son de Oxapampa", "Es la primera vez, pero hablan bien el español", "Extranjeros en el carnaval de Cajamarca y yo que soy peruano a ninguno he ido", "Mi alemán me está esperando y yo aquí en mi cama", "Ya sé donde encontrar el amor", "Alemania ama al Perú", "Cajamarca es único y ellos lo saben", "El amor de mi vida está en Cajamarca, solo por febrero", "Ellos se van a llevar un bonito recuerdo", "Vivan los carnavales peruanos", "Yo estoy a 6 horas y nunca he ido", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.