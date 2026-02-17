Turistas alemanes visitaron Cajamarca por primera vez y quedan fascinados con los carnavales: "Vamos a regresar todos los años"
Tres jóvenes provenientes de Alemania compartieron en redes sociales su experiencia al vivir por primera vez los carnavales de Cajamarca. Video es viral en TikTok.
En febrero, los carnavales de Cajamarca se convierten en el epicentro de la llamada 'fiesta más alegre del Perú'. Durante estas festividades, las calles se llenan de música, comparsas y juegos con agua, pintura y talco, elementos que forman parte de una expresión cultural de esta región del país, atrayendo a cientos de turistas quienes viajan desde Europa para vivir de esta celebración peruana.
Entre los visitantes que llegaron a Cajamarca por los carnavales, se pudo ver a un grupo de turistas alemanes jugando y participando activamente de las celebraciones. Su reacción al disfrutar del ambiente festivo se volvió viral rápidamente en redes sociales captando la atención de cientos de usuarios.
Extranjeros alemanes se suman a los carnavales de Cajamarca
En un video publicado por la cuenta de TikTok @elcajamarquino, tres jóvenes turistas fueron entrevistados mientras participaban de los carnavales. Según las imágenes, el grupo se encontraba cubierto de agua y pintura desde los pies hasta la cabeza.
"¿Cómo la están pasando?¿Qué les parece el carnaval?", preguntó el entrevistador. "Muy bien. Esto es muy bonito. No tenemos esto en Alemania. (Vamos a regresar) todos los años", respondió uno de los jóvenes.
El clip, que rápidamente se volvió viral en TikTok, generó numerosas reacciones y cientos de usuarios no tardaron en comentar el entusiasmo de los turistas. "Hasta los alemanes van a Cajamarca y yo no", "Todos son de Oxapampa", "Es la primera vez, pero hablan bien el español", "Extranjeros en el carnaval de Cajamarca y yo que soy peruano a ninguno he ido", "Mi alemán me está esperando y yo aquí en mi cama", "Ya sé donde encontrar el amor", "Alemania ama al Perú", "Cajamarca es único y ellos lo saben", "El amor de mi vida está en Cajamarca, solo por febrero", "Ellos se van a llevar un bonito recuerdo", "Vivan los carnavales peruanos", "Yo estoy a 6 horas y nunca he ido", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.