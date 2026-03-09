Juramenta nuevo juez para Juzgado de Investigación Preparatoria de Sechura
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, tomó juramento hoy al abogado José Diego Fiestas Amaya, quien asume funciones a partir de hoy 5 de marzo como juez supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Sechura.
La designación del nuevo magistrado se efectuó a través de la Resolución Administrativa N° 295-2026 de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura.