Juramenta nuevo juez para Juzgado de Investigación Preparatoria de Sechura

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura , David Fernando Correa Castro, tomó juramento a José Diego Fiestas Amaya como juez supernumerario en Sechura.

José Diego Fiestas Amaya comenzará sus funciones en el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio.
José Diego Fiestas Amaya comenzará sus funciones en el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, tomó juramento hoy al abogado José Diego Fiestas Amaya, quien asume funciones a partir de hoy 5 de marzo como juez supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Sechura.

La designación del nuevo magistrado se efectuó a través de la Resolución Administrativa N° 295-2026 de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Piura: delincuentes armados asaltan a comerciante y roban S/ 20,000

Piura: delincuentes armados asaltan a comerciante y roban S/ 20,000

Madre de familia que caminaba con bastón muere arrollada en plena vía por camión de basura de la Municipalidad de Piura

Madre de familia que caminaba con bastón muere arrollada en plena vía por camión de basura de la Municipalidad de Piura

Presidente de la Corte de Sullana y autoridades electorales firman acta de compromiso para difusión de programa "Justicia Electoral"

Presidente de la Corte de Sullana y autoridades electorales firman acta de compromiso para difusión de programa “Justicia Electoral”

Corte Superior de Justicia de Moquegua retoma atención al 100% en todas sus sedes jurisdiccionales

Corte Superior de Justicia de Moquegua retoma atención al 100% en todas sus sedes jurisdiccionales

Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua conforma mesas de trabajo para fortalecer el control interno y prevenir actos de corrupción

Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua conforma mesas de trabajo para fortalecer el control interno y prevenir actos de corrupción

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Juramenta nuevo juez para Juzgado de Investigación Preparatoria de Sechura

José Balcázar aprueba Plan de Seguridad, pero restringe detalles de la norma alegando estrategia contra la delincuencia

Bolivia deja fuera a Marcelo Martins, pero llama a Guillermo Viscarra: la lista oficial para disputar el repechaje al Mundial 2026

Corte de Moquegua fortalece la lucha contra la delincuencia con capacitación a policías y serenos

Corte Superior de Justicia de Moquegua retoma atención al 100% en todas sus sedes jurisdiccionales

Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua conforma mesas de trabajo para fortalecer el control interno y prevenir actos de corrupción

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

José Balcázar aprueba Plan de Seguridad, pero restringe detalles de la norma alegando estrategia contra la delincuencia

Betssy Chávez: Poder Judicial evaluará este 13 de marzo habeas corpus para obtener salvoconducto a México

Urpi Gibbons: "No voy a votar por nadie que restrinja los derechos fundamentales"

