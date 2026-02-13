HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a mujer de 25 años durante reunión familiar en Chiclayo: presunto autor fue identificado pero está prófugo

La víctima fue atacada cuando estaba en el exterior de su casa del pueblo joven Juan Pablo Peregrino, junto a su hermana. El capturado registra historial delictivo.

Aumentan los homicidios en Lambayeque: Harumi Ortiz Rodríguez, de 24 años, fue asesinada en Chiclayo tras recibir disparos de un hombre en mototaxi.
Aumentan los homicidios en Lambayeque: Harumi Ortiz Rodríguez, de 24 años, fue asesinada en Chiclayo tras recibir disparos de un hombre en mototaxi.

La estadística de homicidios sigue en aumento en la región Lambayeque. Harumi Sorayma Ortiz Rodríguez (25), una mujer fue asesinada a balazos cuando se encontraba en la calle Los Obreros del pueblo joven Juan Pablo Peregrino, en la ciudad de Chiclayo.

Según información policial, el atentado ocurrió alrededor de las 7.00 p. m. del jueves 12 de febrero, cuando un hombre que se desplazaba en mototaxi se acercó a la víctima y a su hermana. De forma repentina, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra la joven.

lr.pe

El agresor huyó inmediatamente en el mismo vehículo. La mujer fue auxiliada por sus familiares y trasladada de urgencia al Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo; sin embargo, falleció durante el trayecto. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al nosocomio para iniciar las diligencias, mientras que horas después el fiscal de turno autorizó el internamiento del cadáver en la morgue.

Sospechoso identificado sigue no habido

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, informó este viernes 13 de febrero que el presunto autor del crimen fue identificado gracias al testimonio de un familiar que presenció los hechos.

Se trataría de Cristopher Hugo Samamé Chunga (35), vecino que anteriormente residió en la zona y cuyo paradero permanece desconocido pese a operativos realizados la noche del jueves.

Historial criminal y posible móvil

De acuerdo con la Policía, el sospechoso también presenta antecedentes por delitos contra el patrimonio, y estaba sindicado de integrar la banda criminal “Los cogoteros de San Antonio”. Las autoridades manejan dos hipótesis sobre el móvil del crimen.

Una es el posible ataque bajo efectos de ''sustancias tóxicas''. La otra teoría es un caso de ajuste de cuentas vinculado a actividades ilícitas como robo y hurto.

