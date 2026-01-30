HOYSuscripcion LR Focus

Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones     Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones     Archivan investigación contra Boluarte por presunta omisión de funciones     
Joven conmueve en redes al abrazar a sereno de Miraflores que encontró a su perrito perdido

En menos de una hora, un sereno de Miraflores logró rescatar a un perrito extraviado gracias a la oportuna intervención del personal municipal y al soporte de las cámaras de seguridad del distrito.

Un sereno de la Municipalidad de Miraflores rescató a un perro extraviado que era buscado por su dueño.
Un sereno de la Municipalidad de Miraflores rescató a un perro extraviado que era buscado por su dueño. | Foto: Betsy de los Santos/composición LR

Un hecho conmovedor se vivió en Miraflores luego de que un sereno del distrito rescatara, en menos de una hora, a un perrito que se encontraba extraviado. Gracias a la rápida y oportuna intervención del personal municipal, el dueño de la mascota pudo reencontrarse con su fiel compañero. En señal de agradecimiento por la labor del serenazgo, el hombre no dudó en darle un fuerte abrazo al trabajador de la municipalidad miraflorina.

¿Cómo se dio el rescate del perrito perdido?

Alrededor de las 8.40 a. m., el dueño del perro lo sacó a pasear sin imaginar que minutos después lo perdería, lo que le causó gran desesperación. Para no perder más tiempo, el joven se acercó a la Central Alerta Miraflores para reportar la desaparición de su can y solicitar ayuda en su rescate. La zona contaba con más de 800 cámaras de videovigilancia operativas las 24 horas.

PUEDES VER: Policía interviene local que tramitaba documentos falsos para Reniec y el Banco de la Nación en Miraflores

Con la descripción del perrito y con la finalidad de encontrarlo cuanto antes, los serenos se pusieron manos a la obra para revisar las cámaras de seguridad de Miraflores. En plena búsqueda, los efectivos municipales hallaron a la mascota en las inmediaciones del parque Bonilla, donde se observó a dos personas intentando atraparlo, pero este corría asustado, por lo que no lograron retenerlo.

Las características del perro fueron comunicadas de inmediato a los serenos que patrullaban distintas zonas del distrito. Gracias a este aviso oportuno, uno de los agentes motorizados del Serenazgo de Miraflores ubicó a la mascota en el cruce de las calles Teruel y General Borgoño.

PUEDES VER: Complejo Manuel Bonilla: vecinos rechazan concesión para centro de convenciones tras años de abandono

El emotivo abrazo entre el dueño de la mascota y el sereno de Miraflores

Tras el hallazgo del perro, su dueño no dudó en darle un emotivo abrazo al sereno responsable del rescate. Este gesto conmovió al joven, quien momentos antes había sido trasladado a una unidad del Escuadrón de Emergencia de la PNP debido a su evidente estado de tristeza y desesperación. Entre lágrimas, el ciudadano agradeció al trabajador municipal con sentidas palabras: “Gracias, muchas gracias”.

